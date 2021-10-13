Очередная ничья сборной Украины, пижоны Ротаня, карьера Марлоса. Главные новости за 12.10. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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Паритет сборной Украины с боснийцами, но и это не все наши новости на сегодня. О других результатах дня в рамках квалификации на Мундиаль, матчах в Первой лиге, поединках украинских молодежки и юношеской сборной, а также потенциальном решении хавбека "Шахтера" Марлоса повесить бутсы на гвоздь. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 12:05
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