  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Очередная ничья сборной Украины, пижоны Ротаня, карьера Марлоса. Главные новости за 12.10. Аудио
В тренде

Очередная ничья сборной Украины, пижоны Ротаня, карьера Марлоса. Главные новости за 12.10. Аудио

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Очередная ничья сборной Украины, пижоны Ротаня, карьера Марлоса. Главные новости за 12.10. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 12 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеНеудача национальной сборной, пижонство молодежки, решение Марлоса. Главные новости за 12 октября

Паритет сборной Украины с боснийцами, но и это не все наши новости на сегодня. О других результатах дня в рамках квалификации на Мундиаль, матчах в Первой лиге, поединках украинских молодежки и юношеской сборной, а также потенциальном решении хавбека "Шахтера" Марлоса повесить бутсы на гвоздь. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
13.10.2021 в 12:05
Петракова надо оставлять а Ротаня гнать угробил пацанов кто будет играть за 1 СБУ
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...