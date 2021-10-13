Павелко: На матче Карпат я услышал теплую поддержку
Президент УАФ настаивает, что стадион Украина нужно реконструировать
Фото: facebook.com/andriy.pavelko
Глава УАФ Андрей Павелко в эфире "Профутбола" прокомментировал ситуацию с
– Вы были на матче "Карпат". То, что вас не очень тепло приняли, как-то вас задело?
– Я наоборот услышал теплую поддержку. Сегодня уже общались с ультрас – очень дружим с ними персонально, с болельщиками, но есть несколько вещей, который касались стадиона "Украина". Я буду настаивать, что его нужно реконструировать. Мы всегда можем прикрывать глаза на его сегодняшнее состояние, но когда уже болельщики шашлыки жарили – это факт того, что мы должны объединиться, чтобы этот стадион заработал.
Услышал от Маткивского, от губернатора Львовской области, что все вместе, а главное – Садовый – все сделают для того, чтобы легендарный стадион "Украина" был реконструирован.
Сейчас благодаря жесткой позиции мы обратили внимание на стадион. Все начали общаться, и болельщики чувствуют мерзкую обиду за то, что "Украина"... Не только он – "Метеор" (в Днепре – прим.) также был лишен статуса для УПЛ. Я вырос в 500 метрах от него, в детстве он для меня был самым главным. Сейчас "Метеор" и "Украина" не отвечают стандартам".
Популярное сейчас
- Украинский футболист попал в команду недели отбора ЧМ-2022 от SofaScore
- Буряк: Необходимо вернуть в сборную Украины Малиновского
- Забарный: Поле было в ужасном состоянии, нужно что-то менять
- Украина побеждает, 100-процентная Дания, новый тренер Миная. Главные новости за 9 октября
- Невероятная красотка, которая отказала Энрике Иглесиасу и бросила все ради Эдина Джеко. ФОТО
- Мать Криштиану Роналду категорически против свадьбы сына с Джорджиной Родригес. ФОТО