Павелко: На матче Карпат я услышал теплую поддержку

Глава УАФ Андрей Павелко в эфире "Профутбола" прокомментировал ситуацию с кричалками болельщиков "Павелко – п###р" на матче Второй лиги "Карпаты" – "Любомир" (2:0).

– Вы были на матче "Карпат". То, что вас не очень тепло приняли, как-то вас задело?

– Я наоборот услышал теплую поддержку. Сегодня уже общались с ультрас – очень дружим с ними персонально, с болельщиками, но есть несколько вещей, который касались стадиона "Украина". Я буду настаивать, что его нужно реконструировать. Мы всегда можем прикрывать глаза на его сегодняшнее состояние, но когда уже болельщики шашлыки жарили – это факт того, что мы должны объединиться, чтобы этот стадион заработал.

Услышал от Маткивского, от губернатора Львовской области, что все вместе, а главное – Садовый – все сделают для того, чтобы легендарный стадион "Украина" был реконструирован.

Сейчас благодаря жесткой позиции мы обратили внимание на стадион. Все начали общаться, и болельщики чувствуют мерзкую обиду за то, что "Украина"... Не только он – "Метеор" (в Днепре – прим.) также был лишен статуса для УПЛ. Я вырос в 500 метрах от него, в детстве он для меня был самым главным. Сейчас "Метеор" и "Украина" не отвечают стандартам".