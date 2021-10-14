Перенос матча УПЛ, тюрьма для игрока Баварии, Яремчук в банде FIFA 22. Главные новости за 12.10. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеБеды братьев Эрнандесов, Милан теряет кипера, Лига 1 сократит число участников. Главные новости за 13 октября
"Милан" потерял голкипера из-за повреждения, но и это не все наши новости на сегодня. Проблемы братьев Эрнандесов – у кого-то коронавирус, у кого-то тюрьма; сокращение чемпионата в Лиге 1, презентация команды недели в FIFA 22, а также перенос матча 11-го тура Украинской Премьер-лиги из-за COVID-19. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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