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Возвращение Зинченко, миллиардный контракт Педри. Главные новости за 14 октября 

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А также желание Лунина сменить клуб, победы Аргентины и Бразилии

Возвращение Зинченко, миллиардный контракт Педри. Главные новости за 14 октября 

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 14 октября

Зинченко приступил к тренировкам с Сити

Украинский игрок “Манчестер Сити” Александр Зинченко полноценно готовится с первой командой к матчу АПЛ с “Бернли”, который состоится в субботу. Зинченко из-за травмы икроножной мышцы пропустил более месяца. Также к тренировкам вернулся немецкий хавбек “Сити” Илкай Гюндоган. Выбил на несколько недель из-за повреждение Ферран Торрес.

Лунин намерен покинуть Реал

Вратарь мадридского “Реала” Андрей Лунин намерен сменить клуб, информирует Fichajes.net. 22-летний украинский вратарь второй сезон подряд проводит за спиной Тибо Куртуа, и пока не сыграл еще ни одного официального матча. Лунин надеется, что следующим летом сможет найти клуб, где будет стабильно получать игровое время.

Барселона продлила контракт с Педри

"Барселона" на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Педри. Новое соглашение футболиста с каталонским клубом рассчитано до лета 2026 года. Сумма отступных за 18-летнего игрока по новому контракту с "Барселоной" составит один миллиард евро.

Возвращение травмированных Ибрагимовича, Буяльского, Миколенко и Коваленко

Международная пауза – хорошее время для того, чтобы восстановиться после повреждений. Киевское “Динамо” сможет в ближайших матчах рассчитывать на Буяльского, Миколенко и Антюха, “Специя” – на Виктора Коваленко, а “Милан” – на 40-летнего Златана Ибрагимовича.

Победы Аргентины и Бразилии в матчах отбора

В ночь на четверг на пятницу состоялись матчи отбора на ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ. Лидеры турнирной таблицы взяли по три очка: Аргентина минимально переиграла Перу (1:0, Лаутаро Мартинес), а Бразилия забила четыре гола Уругваю (4:1, Неймар, дважды Рафинья, Барбоса – Луис Суарес). Чили разгромил Венесуэлу (3:0), Боливия – Парагвай (4:0), Колумбия с Эквадором сыграли вничью (0:0).

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