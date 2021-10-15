Динамо снова во Львове, борьба за лидерство в Бундеслиге и испытание Барселоны Валенсией. Что посмотреть на выходных

UA-Футбол подготовил для вас краткий анонс десяти самых интересных футбольных поединков, которые не стоит пропускать на выходных, 16-го и 17-го октября

Суббота, 16-е октября

Лестер - Манчестер Юнайтед

АПЛ

Время - 17:00

Трансляция - Setanta Sport

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Лестер резко вошел в элиту АПЛ, добыв в 2016-м году титул чемпиона. Но с тех пор прошло уже много времени, а повторить достижение никак не удается. Понятно почему – конкуренция слишком высока. Но Лестер остается самобытной и самодостаточной командой, которая способна давать бой грандам.

Восьмой тур АПЛ "лисы" начинают в статусе 13-й команды турнирной таблицы, а МЮ четвертый, уступая Челси лишь двумя баллами. Забьет ли Роналду? Прервет ли Лестер серию без побед в АПЛ (четыре матча)? Будем узнавать.

Львов - Динамо

УПЛ

Время - 17:00

Трансляция - Футбол 2

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Недавно Динамо уже гостило во Львове и добыло там победу 2:0 над Рухом. Но ФК Львов хочет по-другому встретить чемпиона. Олег Дулуб говорит, что его команде нужен баланс, тогда можно будет продемонстрировать свои сильные качества в атаке. У Динамо – свои аргументы.

Уже в среду киевляне сыграют на легендарном Камп Ноу, что предоставляет выезду во Львов сразу два подтекста. С одной стороны, важно сохранить силы и избежать травм, с другой – этот матч станет возможностью подвести команду к одному знаменателю после окна сборных.

Лацио - Интер

Серия А

Время - 19:00

Трансляция - MEGOGO

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Лацио и Интер – не лидеры турнирной таблицы Серии А, но их очный матч насыщен порцией изюминок. Главная из них – это персона тренера нерадзурри, ранее руководившего "орлами". У Симоне Индзаги не все складывается гладко в Интере, но против Лацио он сыграет с двойной мотивацией.

В то же время этот матч – хороший шанс для Маурицио Сарри доказать, что разгромное поражение от Болоньи в последнем туре (0:3) было каким-то недоразумением. Обеим командам посреди недели играть в еврокубках, но поверьте, здесь никто силы беречь не будет.

Лион - Монако

Лига 1

Время - 22:00

Трансляция - MEGOGO

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Гегемонию ПСЖ можно прервать – доказано Лиллем, который выиграл последний чемпионат Франции. Да и Монако относительно недавно тоже становился самым сильным в Лиге 1. Поэтому амбиции высоки, а желание команд проявить себя будет бить фонтаном.

Примечательно, что обе команды сейчас находятся за пределами топ-5 в турнирной таблице чемпионата Франции. Монако отстает от лидера уже на десять очков, но до второй позиции – всего четыре балла. Немного сложнее "ткачам", которые отстают от того же Монако на один балл. С другой стороны, когда терять нечего – тогда и футбол дается легко. Есть основания рассчитывать на результативный матч.

Воскресенье, 17-ое октября

Байер - Бавария

Бундеслига

Время - 16:30

Трансляция - MEGOGO

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Супер-матч, битва за лидерство в Бундеслиге. Бавария и Байер подошли к очному поединку с идентичными показателями – по 16 очков, по пять побед, одной ничьей и одном поражению в семи турах. А что по игре? Некоторые осмеливается отдавать предпочтение "фармацевтам", обращая внимание на их организованный и вышколенный стиль. С этим точно не согласятся фаны Баварии, которые давно привыкли к своему особому положению. Роберт Левандовский или Патрик Шик? Флориан Виртц или Йоззуа Киммих? В конце концов, Юлиан Нагельсманн или Герардо Сеоане? Будет интересно.

Ньюкасл - Тоттенхэм

АПЛ

Время - 18:30

Трансляция - Setanta Sport +

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Начинайте следить за Ньюкаслом, пока это не стало мейстримом. "Сороки" из АПЛ стали главными ньюсмейкерами клубного футбола во время окна сборных. Ведь их купили богатые арабы. Ньюкаслу кое-кто предсказывает доминантную роль уже в ближайшие годы, но на что способна команда сегодня? Будет ли известие о смене собственника способствовать вдохновению футболистов Ньюкасла? Тоттенхэм – идеальный соперник для того, чтобы ответить на актуальные вопросы.

Трабзонспор - Фенербахче

Суперлига

Время - 19:00

Трансляция - Футбол 3

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В следующем туре в чемпионате Турции состоится одно из разновидностей стамбульского дерби (Бешикташ - Галатасарай), всегда задевающего за живое. Но уже прямо сейчас вас ждет противостояние двух лидеров турнирной таблицы. Да-да, Фенербахче начинает девятый тур на вершине, а Трабзонспор сразу следом с отставанием в один балл. Вы привыкли к АПЛ, Бундеслиге или Ла Лиге? Но почему бы не окунуться в турецкую экзотику?

Александрия - Ворскла

УПЛ

Время - 19:30

Трансляция - Футбол 1

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А вы уверены, что Заря – третья сила УПЛ? В пятницу луганчане "сгорели" Шахтеру 1:6, а Александрия в начале сезона одолела горняков 2:1. Вскоре против Шахтера сыграет и Ворскла, однако сначала александрийцам и полтавчанам следует определить сильнейшего между собой. Поистине, это один из важнейших поединков в борьбе за третье место УПЛ.

Ювентус - Рома

Серия А

Время - 21:45

Трансляция – MEGOGO

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Аллегри против Моуринью – громкая вывеска дня в Серии А. Рома отлично начала сезон, но затем немного сдала. Однако не настолько, чтобы бояться и стелиться перед Ювентусом. Даже на его поле. Туринцы тоже не лыком шиты. Несмотря на отставание в десять очков от лидера турнирной таблицы, Макс Аллегри призывает сохранять спокойствие. Все еще впереди, но такие матчи как против Ромы лучше не отдавать.

Барселона - Валенсия

Примера

Время - 22:00

Трансляция - MEGOGO

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Кумана не критиковал только ленивый, над Барсой не насмехался только нудный. Каталонцы сейчас переживают тяжелые времена, однако после черной полосы наступает светлая. Может, самое время? На Камп Ноу пожалует Валенсия, которая исторически является для Барселоны принципиальным соперником. Пикантности добавляет тот факт, что очный матч команды проведут в статусе соседей по позициям в турнирной таблице. У обоих – по двенадцать очков и куча неподтвержденных амбиций.