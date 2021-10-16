Шахтер разгромил Зарю, Ингулец подозревает Рух в фальсификациях. Главные новости за 15 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 15-е октября.

11-й тур УПЛ стартовал в Киеве. Донецкий "Шахтер" принимал "Зарю" в центральной игре выходных. Несмотря на силу луганчан и их неплохую форму в последних играх, сопротивления с их стороны мы не заметили. "Горняки" трижды забили до перерыва, и ровно столько же раз после него, пропустив между этим один гол. Итоговый счет - 6:1, в который сложно поверить, учитывая статус матча. Коллектив де Дзерби временно догоняет "Динамо" в таблице и теперь будет готовиться к "Реалу", у "Зари" впереди матч ЛК против "ЦСКА София".

Украинец Роман Яремчук, который только недавно сменил "Генк" на "Бенфику", может зимой снова оказаться в новой команде. По данным Calciomercato, за форвардом следят скауты "Милана", которые были не против подписать его в прошлом. Проблема "россонери" в том, что два возрастных нападающих, Ибрагимович и Жиру, пропускают много матчей из-за травм. Это может вынудить руководство "Милана" выйти на трансферный рынок в поиске новой "девятки". Сообщается, что за Яремчука придется выложить не менее 25-ти миллионов евро. В текущей кампании Роман забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 11-ти играх.

Один из матчей 11-го тура УПЛ был перенесен из-за коронавируса. Львовский "Рух" объявил о вспышке внутри команды, из-за которой УПЛ пришлось отодвинуть их встречу с "Ингульцом". Клуб из Петрового выступил с официальным заявлением, в котором попросил УПЛ детально разобраться с этим инцидентом. Они заявляют, что по состоянию на 13.10.20021 заявленные на сезон вратари "Руха" отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19. После этого и президент "Ингульца", Александр Поворознюк, заявил, что не исключает возможной фальсификации со стороны львовян .

Украинская Премьер-Лига подвела официальные итоги голосования за лучшего игрока и лучшего тренера месяца в УПЛ. Приз самого ценного футболиста получил Денис Гармаш, который набрал более 56-ти процентов голосов. Следом за ним расположились Владислав Кочергин и Виктор Цыганков. Награда лучшего тренера отправится к Виктору Скрипнику. За него проголосовало 48 процентов респондентов. Следом идут Мирча Луческу и Юрий Максимов.

Авторитетное издание Tuttosport объявило 20-ку молодых игроков, которые претендуют на звание лучшего в мире. Илья Забарный и Михаил Мудрик, которые ранее числились в списке для голосования, в итоговый перечень не попали. Их места заняли Адейеми, Беллингем, Камавинга, де Кетеларе, Гави, Хиль, Гравенберх, Гринвуд, Мальдини, Мусиала, Мендеш, Педри, Пикколи, Пино, Рейна, Родриго, Сака, Виртц, Салиба и Тимбер.