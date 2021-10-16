  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер разгромил Зарю, Ингулец подозревает Рух в фальсификациях. Главные новости за 15 октября
В тренде

Шахтер разгромил Зарю, Ингулец подозревает Рух в фальсификациях. Главные новости за 15 октября

Общие новости
(1 голосов)

Миланский интерес к Яремчуку, лучшие в УПЛ в сентябре, 20 претендентов на Golden Boy - все это в главных новостях за пятницу, 16-е октября

Шахтер разгромил Зарю, Ингулец подозревает Рух в фальсификациях. Главные новости за 15 октября

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 15-е октября.

"Шахтер" разгромил "Зарю" в домашнем матче

11-й тур УПЛ стартовал в Киеве. Донецкий "Шахтер" принимал "Зарю" в центральной игре выходных. Несмотря на силу луганчан и их неплохую форму в последних играх, сопротивления с их стороны мы не заметили. "Горняки" трижды забили до перерыва, и ровно столько же раз после него, пропустив между этим один гол. Итоговый счет - 6:1, в который сложно поверить, учитывая статус матча. Коллектив де Дзерби временно догоняет "Динамо" в таблице и теперь будет готовиться к "Реалу", у "Зари" впереди матч ЛК против "ЦСКА София".

Роман Яремчук продолжает находиться в поле зрения "Милана"

Украинец Роман Яремчук, который только недавно сменил "Генк" на "Бенфику", может зимой снова оказаться в новой команде. По данным Calciomercato, за форвардом следят скауты "Милана", которые были не против подписать его в прошлом. Проблема "россонери" в том, что два возрастных нападающих, Ибрагимович и Жиру, пропускают много матчей из-за травм. Это может вынудить руководство "Милана" выйти на трансферный рынок в поиске новой "девятки". Сообщается, что за Яремчука придется выложить не менее 25-ти миллионов евро. В текущей кампании Роман забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 11-ти играх.

"Ингулец" подозревает "Рух" в фальсификациях тестов на COVID-19

Один из матчей 11-го тура УПЛ был перенесен из-за коронавируса. Львовский "Рух" объявил о вспышке внутри команды, из-за которой УПЛ пришлось отодвинуть их встречу с "Ингульцом". Клуб из Петрового выступил с официальным заявлением, в котором попросил УПЛ детально разобраться с этим инцидентом. Они заявляют, что по состоянию на 13.10.20021 заявленные на сезон вратари "Руха" отсутствуют в информационной системе Центра общественного здоровья Минздрава как лица, болеющие COVID-19. После этого и президент "Ингульца", Александр Поворознюк, заявил, что не исключает возможной фальсификации со стороны львовян.

Названы лучший игрок и тренер сентября в УПЛ

Украинская Премьер-Лига подвела официальные итоги голосования за лучшего игрока и лучшего тренера месяца в УПЛ. Приз самого ценного футболиста получил Денис Гармаш, который набрал более 56-ти процентов голосов. Следом за ним расположились Владислав Кочергин и Виктор Цыганков. Награда лучшего тренера отправится к Виктору Скрипнику. За него проголосовало 48 процентов респондентов. Следом идут Мирча Луческу и Юрий Максимов.

Объявлены 20 претендентов на приз Golden Boy. Украинцы не попали в список

Авторитетное издание Tuttosport объявило 20-ку молодых игроков, которые претендуют на звание лучшего в мире. Илья Забарный и Михаил Мудрик, которые ранее числились в списке для голосования, в итоговый перечень не попали. Их места заняли Адейеми, Беллингем, Камавинга, де Кетеларе, Гави, Хиль, Гравенберх, Гринвуд, Мальдини, Мусиала, Мендеш, Педри, Пикколи, Пино, Рейна, Родриго, Сака, Виртц, Салиба и Тимбер.

Два матча дня в Первой лиге - "Нива" и "Оболонь" одержали победу

В украинской Первой лиге стартовал 14-й тур. В первой игре дня "Оболонь" не без проблем одолела "Кремень", забив два гола уже ближе к концовке встречи. Что интересно, оба раза отметились футболисты, вышедшие на замену. Этот результат помог "пивоварам" закрепиться на четвертом месте. В следующем матче, с аналогичным счетом 2:0, три очка взяла "Нива". Два гола Кисленко в первом тайме помогли коллективу из Тернополя прервать серию из четырех игр без побед. Они поднялись на пятое место.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...