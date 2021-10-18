Третье место Ворсклы, волевая Барселона, безжалостная Бавария. Главные новости за 17 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 октября

Это был дебютный матч для Игоря Леонова на посту главного тренера закарпатского клуба. И в целом он сдал зачет. "Минай" не победил, но и не проиграл, не пропустив впервые за десять матчей. Один полученный балл позволил "Минаю" обойти "Львов" и "Черноморец", а вот "Десна" опередила "Металлист 1925" и снова стала седьмой. К слову, черниговцам пришлось играть без Андрея Тотовицкого, который заболел коронавирусом.

Полтавчане приехали в гости к "Александрии". В первом тайме дубль оформил Рангел, а хозяева, судя по всему, на длительный период потеряли одного из своих лидеров - Кирилла Ковальца. Во время приземления после верховой борьбы у хавбека вывернулось колено. После перерыва "Александрия" смогла один гол отыграть усилиями Калюжного, но удаление Кожушко на 76-й не оставило шансов на спасение. 1:2 в пользу "Ворсклы", которая снова обходит "Днепр-1". Отставание полтавчан от "Шахтера" составляет два очка.

Ранее сообщалось, что Андрею надоело сидеть на скамейке запасных. Он не видит перспектив в конкуренции с Куртуа, поэтому готов сменить клуб. Теперь испанские СМИ сообщают, что Луниным заинтересовалась дортмундская "Боруссия". И речь даже может идти не об аренде, а о полноценном трансфере. Сейчас ворота желто-черных защищает Грегор Кобель, который в 12 матчах сезона пропустил 18 голов.

Следующий соперник киевского "Динамо" в Лиге Чемпионов принимал "Валенсию" и пропустил уже на 5-й минуте от Гайи. Но довольно быстро Ансу Фати, который впервые после травмы вышел в основе, сравнял, а затем Депай вывел каталонцев вперед, реализовав пенальти. Во втором тайме преимущество "Барселоны" закрепил Коутино. После восьми сыгранных матчей команда Кумана занимает седьмое место, отставая от лидера - "Реал Сосьедад" - на пять очков. В следующее воскресенье "Барселона" играет с "Реалом".

Руслан Малиновский впервые за долгое время остался в резерве "Аталанты", но это не помешало бергамцам победить "Эмполи" 1:4. У "Аталанты" столько же очков, как у "Лацио" и "Ювентуса". Туринский гранд принимал "Рому" и победил благодаря единственному голу от Мойзе Кина. У подопечных Моуриньо был хороший шанс сравнять, но Верету не реализовал пенальти. Не реализовал пенальти и "Наполи" в игре с "Торино", но во втором тайме забил Осимхен. Неаполитанцы получили восьмую победу в восьми стартовых турах, они снова первые.

Перед началом восьмого тура обе команды имели по 16 очков и лидировали в Бундеслиге. Но в очной битве мюнхенцы показали, что аптекарям еще рано думать о салатнице. Уже на четвертой минуте Левандовски открыл счет, а в период с 30-й по 37-м "Бавария" забила еще четыре гола. Во втором тайме таблетку только подсластил Патрик Шик - 1:5 в пользу мюнхенского клуба, который вновь лидирует в чемпионате Германии.

В Англии было сыграно два матча. "Эвертон" на своем поле уступил "Вест Хэма" - единственный гол забил Огбонна на 74-й минуте. Андрей Ярмоленко вышел на замену на 90+4-й. Молотобойцы таким образом поднялись на седьмое место, сравнявшись с "Евертеном" по очкам. "Тоттенхэм" обыграл "Ньюкасл" на выезде 2:3, впервые в сезоне голом отметился Кейн. Шпоры после серии неудач ожили и снова поднялись в группу лидеров, сейчас они пятые.