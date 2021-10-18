Интерес к Лунину из Германии, камбэк Барсы, жестокость Баварии. Главные новости за 17.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Паритет "Миная" и "Десны", тяжелая травма лидера "Александрии", но и это не все наши новости на сегодня. Потенциальный переезд Андрея Лунина в Бундеслигу, волевая каталонская "Барселона", жестокая мюнхенская "Бавария", игровое время Ярмоленко, а также о результатах поединков в чемпионатах Италии и Англии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.