Интерес к Лунину из Германии, камбэк Барсы, жестокость Баварии. Главные новости за 17.10. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеТретье место Ворсклы, волевая Барселона, безжалостная Бавария. Главные новости за 17 октября
Паритет "Миная" и "Десны", тяжелая травма лидера "Александрии", но и это не все наши новости на сегодня. Потенциальный переезд Андрея Лунина в Бундеслигу, волевая каталонская "Барселона", жестокая мюнхенская "Бавария", игровое время Ярмоленко, а также о результатах поединков в чемпионатах Италии и Англии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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