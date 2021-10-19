Травма горняка, оклад Петракова и неожиданность в Первой лиге. Главные новости за 18.10. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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"Черноморец" уступил в домашних стенах, однако главная сенсация произошла в Первой лиге, но и это не все наши новости на сегодня. Неприятное сообщение от главного тренера "Шахтера", соперники сборной Украины по футзалу на ЕВРО, зарплата Петракова, а также результаты поединков в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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