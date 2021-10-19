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Экс-хавбек и бывший тренер киевского Динамо. Сегодня День рождения у Александра Хацкевича

Общие новости
(1 голосов)

48 лет

Экс-хавбек и бывший тренер киевского Динамо. Сегодня День рождения у Александра Хацкевича

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Николаевич Хацкевич родился 19 октября 1973-го в Минске. В национальной сборной Беларуси (1993-2005) провел 38 матчей (4 гола). Интересно, что в 2001 году после поражения от Украины 0:2, лишившего Беларусь теоретических шансов попасть на ЧМ, Хацкевич был близок к уходу из сборной: тренер сборной Эдуард Малофеев публично обвинил Александра в неподобающем выступлении и намекнул на сдачу матча.

На клубном уровне защищал цвета минского и киевского "Динамо". С украинским грандом 7 раз брал золото чемпионата, четырежды выигрывал Кубок страны.

Хацкевич был главным тренером сборной Беларуси (2014-2016) и киевского "Динамо". Под его руководством "бело-синие" дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства. 14 августа 2019 года Александр Николаевич и весь тренерский штаб были отправлены в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов.

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В статье: Александр Хацкевич
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