Экс-хавбек и бывший тренер киевского Динамо. Сегодня День рождения у Александра Хацкевича
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Александр Николаевич Хацкевич родился 19 октября 1973-го в Минске. В национальной сборной Беларуси (1993-2005) провел 38 матчей (4 гола). Интересно, что в 2001 году после поражения от Украины 0:2, лишившего Беларусь теоретических шансов попасть на ЧМ, Хацкевич был близок к уходу из сборной: тренер сборной Эдуард Малофеев публично обвинил Александра в неподобающем выступлении и намекнул на сдачу матча.
На клубном уровне защищал цвета минского и киевского "Динамо". С украинским грандом 7 раз брал золото чемпионата, четырежды выигрывал Кубок страны.
Хацкевич был главным тренером сборной Беларуси (2014-2016) и киевского "Динамо". Под его руководством "бело-синие" дважды выиграли Кубок Украины и серебро первенства. 14 августа 2019 года Александр Николаевич и весь тренерский штаб были отправлены в отставку после третьего подряд вылета в квалификации Лиги чемпионов.
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