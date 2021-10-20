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Ребров: Меня не испугала возможность поддержать людей, которые на улице боролись за будущее Украины

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Украинский тренер вспомнил об "Оранжевой революции"

Ребров: Меня не испугала возможность поддержать людей, которые на улице боролись за будущее Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о неразрывной связи футбола и политики.

- Когда вы играли в Англии в 2004 году, то в Украине началась "Оранжевая революция", на которой люди требовали больше свобод. Вы играли в матче с оранжевой повязкой.

- Да, это был мой способ поддержать свой народ, который хотел свободы. Футбол — это политика. Многие говорят нет, но футбол настолько популярен, что стал политической сценой.

Меня не испугала возможность поддержать людей, которые на улице боролись за будущее Украины. Я могу быть далеко, но всегда думаю об Украине и обо всем, что нам приходится выстрадать, о войне и проблемах, которые у нас есть.

Когда я был тренером "Динамо", то говорил игрокам выкладываться на полную, потому что их победа радовала людей, которые страдали в повседневной жизни, - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Diari Ara

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Комментарии (5)
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VermontVn (Mariupol)
20.10.2021 в 15:25
Умница Ребров. Выдающийся футболист, отличный тренер, шикарный человек. Тунцам, Ордецам, Рахитам такой позиции не понять. Некуда понимать.
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0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
20.10.2021 в 14:05
Майданы это фатальные ошибки Украины
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+1
-9
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 14:29
Зате на московії ніяких майданів. 20 років одне і теж пуйло - і всі задоволені. Щоправда саджають навіть за перепост в соцмережі. Ну така вона, ціна "безпомилкового" вибору.
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+4
0
poni74 (Харьков)
20.10.2021 в 14:43
Поэтому-за паребриком обитай
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+4
0
VermontVn (Mariupol)
20.10.2021 в 15:14
Ошибка - это ты и подобные тебе любители "хозяев". Фаталист хе ро в.
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0
0


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