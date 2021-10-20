Ребров: Меня не испугала возможность поддержать людей, которые на улице боролись за будущее Украины

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о неразрывной связи футбола и политики.

- Когда вы играли в Англии в 2004 году, то в Украине началась "Оранжевая революция", на которой люди требовали больше свобод. Вы играли в матче с оранжевой повязкой.

- Да, это был мой способ поддержать свой народ, который хотел свободы. Футбол — это политика. Многие говорят нет, но футбол настолько популярен, что стал политической сценой.

Меня не испугала возможность поддержать людей, которые на улице боролись за будущее Украины. Я могу быть далеко, но всегда думаю об Украине и обо всем, что нам приходится выстрадать, о войне и проблемах, которые у нас есть.

Когда я был тренером "Динамо", то говорил игрокам выкладываться на полную, потому что их победа радовала людей, которые страдали в повседневной жизни, - сказал Ребров.