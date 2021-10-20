Денисов: Не ожидал, что получу столько положительных отзывов, когда начал вести эфиры на украинском

Директор ТК Футбол и ведущий каналов Александр Денисов сообщил о том, что с недавних пор он стал вести эфиры на украинском языке.

"Некоторое время назад я начал вести эфиры исключительно на украинском. Даже близко не ожидал, что получу такое количество положительных отзывов со стороны зрителей и подписчиков.

Возможно еще не все получается у меня идеально, но мне самому очень приятно от того, что я наконец сделал то, что очень хотел, а именно перейти полностью на общение в эфире родном языке.

Для тех кто еще колеблется, или боится начинать, скажу что, для того чтобы начать разговаривать на украинском нужно лишь одно - желание.

Итак начинайте, начинайте со сложностями, начинайте с ошибками, но начинайте, со временем появится уверенность. Это очень крутые ощущения.

Еще раз спасибо за поддержку", - написал Денисов.