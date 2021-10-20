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Денисов: Не ожидал, что получу столько положительных отзывов, когда начал вести эфиры на украинском

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(4 голосов)

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Денисов: Не ожидал, что получу столько положительных отзывов, когда начал вести эфиры на украинском

Скриншот: ТК Футбол

Новина українською

Директор ТК Футбол и ведущий каналов Александр Денисов сообщил о том, что с недавних пор он стал вести эфиры на украинском языке.

"Некоторое время назад я начал вести эфиры исключительно на украинском. Даже близко не ожидал, что получу такое количество положительных отзывов со стороны зрителей и подписчиков.

Возможно еще не все получается у меня идеально, но мне самому очень приятно от того, что я наконец сделал то, что очень хотел, а именно перейти полностью на общение в эфире родном языке.

Для тех кто еще колеблется, или боится начинать, скажу что, для того чтобы начать разговаривать на украинском нужно лишь одно - желание.

Итак начинайте, начинайте со сложностями, начинайте с ошибками, но начинайте, со временем появится уверенность. Это очень крутые ощущения.

Еще раз спасибо за поддержку", - написал Денисов.

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В статье: Александр Денисов Телеканал Футбол1/2/3
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Комментарии (35)
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SeventyFour (Phoenix)
20.10.2021 в 20:57
Молодец, хоть в 50 начал… Моя повага
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+2
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 21:31
"начал" Недоукраїнцю, почав, правiльно казати - почав!
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
20.10.2021 в 20:49
учи еврейский -их больше чем украинцев
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+1
-2
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 21:29
Нi, нас поки що бiльше.
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0
0
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Динамист (Киев)
20.10.2021 в 20:44
Да красавчик,первый положительный отзыв о нем.Человек на гос.канале и на русском это нонсенс.Кому,что не нравится, граница сравнительно недалеко.Первый раз услышал,дар речи потерял, думал вискарь паленный))))Вербуй Леона, вот это ржака будет,рейтинги точно взлетят)))
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+3
0
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okolegko (Київ)
20.10.2021 в 20:43
Навіть вата іноді прокидається. Тупоголове лайно. Вірніше, йому насрати, якою мовою розмовляти, аби був хайп і платили. Як це огидно...
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+2
-1
Astor Astor (Одесса)
20.10.2021 в 20:16
Те, кто пишут о "добром пиаре", не понимают одной простой вещи. Рагули все равно не станут любить Денисова, даже если он каждую передачу будет гимн петь. А те, кто смотрел его по привычке, теперь станут относиться к нему в среднем только хуже. Мне проще, я этого урода давно не смотрю.
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+2
-11
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.10.2021 в 20:37
Урода ти кожного дня в дзеркалі дивишся, ватне чмо.
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+9
-1
Algrab (Костопiль)
20.10.2021 в 20:44
+2
-1
Astor Astor (Одесса)
20.10.2021 в 20:12
Всегда считал Денисова подонком, но он походу еще и кретин.
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+2
-11
Algrab (Костопiль)
20.10.2021 в 20:46
ти ще гірший, підх.йловнику...
Ответить
+2
0
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Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 20:11
Если человек живет в стране и не знает языка этой страны, он либо раб, либо турист, либо оккупант.
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+10
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 20:16
Валiйцi срати хтiли на свою мiсцеву мову i розмовляють англiйською, так само, як i iрландцi. I швейцарцi.
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0
-13
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.10.2021 в 20:32
Ти мало того, що ватна істота, так ще й тупа, як курка. Ірландська мова Gaeilge не тільки державна в самій Ірландії, а також одна з офіційних мов Євросоюзу.
+8
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 20:51
Я працюю з iрландцями, усi як один розмовляють англiйською like natives.
0
-2
androma (Вересневе)
20.10.2021 в 21:00
Аще срати хотіли на свою мову в Бурятії, Калмикії, Мордовії, Комі, Якутії, Татарстані, Півн. Осетії, і тд,
+3
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 21:08
Саме так я срати хтiв на їхнi мiстечковi мови. Свiт змiнюється i нема жодного сенсу iзолюватися вiд цього.
0
-3
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 21:17
Англійською розмовляють like natives багато шведів, швейцарців, данців, бельгійців (хоча акцент можна відчути). І що з того? Для нормальних європейців вільне володіння двома-трьома мовами - це нормально! І лише росіянські совки, приїжжаючи до Рима чи Барселони, обурюються, що хтось там не розуміє їхнього "вялікага і магучага", хоча самі не знають навіть трьох слів англійською.
+1
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 21:21
Вони користуютьcя англiйською на побутовому рiвнi i срати хтiли на свою iрландську. До речi у всiх готелях Європи є росiйськомовнi на ресепшенi. I лише в Польщi я зустрiчав україномовних. Прибиральниць.
0
-1
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
20.10.2021 в 20:40
евреи, живущие поколениями в нью-йоркском Бруклине, и не знающие ни слова на английском - это согласно Вашей классификации кто?
Ответить
+1
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 20:49
Хасиди. Я не хочу вподоблятись їм.
0
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
20.10.2021 в 20:55
Згідно нашої класифікації - це ледачі тупі совки, що за декілька десятиліть не вивчили хоча б на побутовому рівні мову країни, в яку самі ж добровільно поперлися. Чомусь інші євреї, ті що не засіли в заповіднику совка Брукліні, англійською розмовляють вільно.
+2
0
avatar
Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 21:22
это не моя классификация, а одного великого человека. но согласно это классификации - это рабы, зотя они таковыми себя не считают.
0
0
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 21:25
Алоїзича великим вважаєш?
0
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 21:29
ты придурок. это слова не Алоизыча
Ответить
0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 20:07
Використовування української вiдсiкає величезний пласт глядачiв - США, Iзраiль, Канада, Польща, Румунiя, Болгарiя, Прибалтика, Бiлорусiя, Молдова, Казахстан, та навiть роicя - усi цi країни перестануть цiкавитись передачею. Варто воно того?
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0
-12
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Red_Cat (Салоники)
20.10.2021 в 20:12
бред
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+6
-3
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 20:23
According to Ethnologue, there are around 258 million Russian speakers in the world. Russian is the official language of Russia, Belarus, Kyrgyzstan and Kazakhstan, and it’s considered an unofficial lingua franca in Ukraine and many former Soviet countries. There’s also a notable contingent of Russian-speakers in Cyprus, Finland, Hungary, Mongolia, Poland, China, the United States and Israel. Around 40 million (estimated) speakers use Ukrainian. До речi, росiйська є однiєю з шести офiцiйних мов ООН.
0
-8
Acsakal (Kharkov)
20.10.2021 в 21:08
Ви пишете відверту муйню і пересмикуєте. По-перше, немає ніякого "величезного пласту глядачів" української програми "Великий футбол" в Румунії, Болгарії, Молдові чи Казахстані. От прям нічим більше казахи не займаються, як тільки в інтернеті дивляться цю програму цілими сім'ями. До речі, і до переходу Денісова на українську в цій програмі завжди хтось говорив українською, наприклад, той же Вацко. Просто з переходом Денісова української стало 50 на 50, а було 30 на 70. Тож ті, кого влаштовувало 30% української наврядчи відмовляться від програми, якщо української стало 50%. По-друге, якщо "Великий футбол" і дивляться заробітчани в країнах Балтії (а не вашій прибацаній "прибалтиці"), Канаді чи Польщі, то її дивляться саме УКРАЇНОМОВНІ, а не малороси. І саме вони в першу чергу привітали перехід Денісова на державну мову. По-третє, ваша статистика про поширеність московітського діалекта болгарської мови (так званого "руССкага язика") - до дупи, бо ви же не будете на підставі малого розповсюдження змушувати переходити на московітський діалект чехів, словаків, словенців, македонців, боснійців, хоча їх всього лише кілька мільйонів? Чи таки будете???
+2
-1
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kotіgorok (Чернiгiв)
20.10.2021 в 21:11
Переходити тра на англiйську. А не загравати з рагулями.
0
-2
sasha_lv (Львів)
20.10.2021 в 20:01
+ .....Тепер ще стати більш об'ективним
Ответить
+4
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.10.2021 в 20:01
+
Ответить
+2
-2
royalstas (Вінниця)
20.10.2021 в 19:59
Не дуже люблю цю ахметовську підстилку але РЕСПЕКТ!
Ответить
+3
-2
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Харьковчанин (Харків)
20.10.2021 в 19:59
Молодець. Мабуть розумів, що це добрий PR і нормальний шлях, враховуючи ситуацію в країні.
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+5
-2
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
20.10.2021 в 20:43
а що?
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0
0


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