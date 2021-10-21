Муки Динамо, камбек МЮ, травмы нападающих Челси. Главные новости за 20.10. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 20 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеМуки Динамо против Барсы, камбек МЮ имени CR7, Челси теряет форвардов. Главные новости за 20 октября
"Динамо" минимально проиграло "Барселоне", но и это не все наши новости на сегодня. "Челси" оформил разгром, "зато" потерял основных форвардов, "Бавария" вновь оторвалась на оппоненте. "Манчестер Юнайтед" отыгрался в поединке с "Аталантой", лидер каталонцев продлил трудовой договор, а владельцы "Ньюкасла" уволили главного тренера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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