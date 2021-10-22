Победа Зари, позор Моуриньо и возможный камбэк Малиновского? Главные новости за 21.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Команда Виктора Скрипника добыла первые три очка в рамках Лиги конференций, но и это не все наши новости на сегодня. Потенциальное примирение между Малиновским и Петраковым, будущее главного тренера "Мариуполя", новый рейтинг сборных от ФИФА и интерес к игроку "Шахтера" со стороны испанского клуба. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.