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Победа Зари, позор Моуриньо и возможный камбэк Малиновского? Главные новости за 21.10. Аудио

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Победа Зари, позор Моуриньо и возможный камбэк Малиновского? Главные новости за 21.10. Аудио

UA-Футбол

Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 21 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПервая победа Зари в ЛК, Малиновский может вернуться в сборную. Главные новости за 21 октября

Команда Виктора Скрипника добыла первые три очка в рамках Лиги конференций, но и это не все наши новости на сегодня. Потенциальное примирение между Малиновским и Петраковым, будущее главного тренера "Мариуполя", новый рейтинг сборных от ФИФА и интерес к игроку "Шахтера" со стороны испанского клуба. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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