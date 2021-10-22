Сабо: Я расплакался, когда мне сообщили о смерти Морозова

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о смерти заслуженного тренера Украины Сергея Морозова , с которым они вместе работали экспертами на телеканале "Футбол".

"Пять дней назад в последний раз мельком виделись. Было всё нормально. Ничего не предвещало беды. И тут вчера ночью сообщили о его смерти. Я расплакался. Мы же вместе на канале работали, давно были знакомы, с праздниками друг друга поздравляли.

Очень жаль, быстро всё так случилось, двухстороннее воспаление легких. Очень жаль, бог дал, бог взял. Будем его помнить. Для меня это большой удар, я расплакался, когда мне сообщили", - сказал Сабо.