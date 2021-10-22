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Сабо: Я расплакался, когда мне сообщили о смерти Морозова

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(1 голосов)

Все случилось очень быстро, двухстороннее воспаление легких

Сабо: Я расплакался, когда мне сообщили о смерти Морозова

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о смерти заслуженного тренера Украины Сергея Морозова, с которым они вместе работали экспертами на телеканале "Футбол".

"Пять дней назад в последний раз мельком виделись. Было всё нормально. Ничего не предвещало беды. И тут вчера ночью сообщили о его смерти. Я расплакался. Мы же вместе на канале работали, давно были знакомы, с праздниками друг друга поздравляли.

Очень жаль, быстро всё так случилось, двухстороннее воспаление легких. Очень жаль, бог дал, бог взял. Будем его помнить. Для меня это большой удар, я расплакался, когда мне сообщили", - сказал Сабо.

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В статье: Сергей Морозов Йожеф Сабо
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
22.10.2021 в 20:05
ХОРОШИЙ был МУЖИК--всё это вирус а медики молчат
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