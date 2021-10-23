Уверенный Металлист 1925, шанс для Гармаша в сборной. Главные новости за 22 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 22-е октября.

Пятница принесла грустную новость. 22-го октября ушел из жизни Сергей Морозов. Ему был 71 год. Причиной смерти Сергея Юрьевича стали последствия коронавируса. В бытность игрока Морозов защищал цвета "Локомотива", "Десны" и "Зари". С последними в 1972-м году стал чемпионом СССР. Также был тренером, а после этого - постоянным экспертом на телеканалах "Футбол".

В стартовом матче 12-го тура УПЛ между собой встречались "Десна" и "Александрия". Встреча в Чернигове была достаточно веселой, а команды подарили нам по голу с каждой стороны. Счет открыл Максим Третьяков, а после этого шестым голом в сезоне отличился Денис Безбородько. "Горожане" остались на шестом месте в таблице, "Десна" потеряла одну строчку из-за геройства харьковского коллектива.

Приз лучшей команды дня с уверенностью забирает коллектив Кривенцова. Во второй игре пятницы харьковчане забили четыре безответных гола в ворота "Ингульца", доведя победную серию до четырех встреч подряд в УПЛ. Главным героем поединка стал Дмитрий Крыськив, забивший гол и отдавший две голевые передачи. Помимо этого точными ударами отличились Юрий Батюшин, Артур Западня и Марлисон. "1925" занял седьмое место в таблице, "Ингулец" идет 12-м.

Полузащитник/нападающий киевского "Динамо" Денис Гармаш может снова быть вызван в сборную страны. По данным Meta Ratings, Александр Петраков уже переговорил с хавбеком, который заверил его в своей готовности. Вполне вероятно, что Гармаш может получить вызов на ближайшие ноябрьские матчи. За национальную сборную Денис провел 30 матчей. В этом сезоне хавбек забил пять голов в 14-ти играх.

37-летний центрбек Папа Гуйе завершает игровую карьеру. Об этом он сообщил в интервью сайту клуба "Металлист". Именно в Харькове он провел большинство матчей в карьере. За прежний "Металлист" Папа Гуйе отыграл 280 матчей, а за новосозданный - восемь игр в прошедшей кампании. Также Папа защищал цвета "Днепра", "Волыни", "Карпат" и "Ростова".

Странные вещи творятся вокруг поединка "Динамо" - "Днепр-1". Битва должна будет пройти лишь в воскресенье, однако её уже дважды переносили с одного места на другое. В середине недели стало известно, что матч пройдет на стадионе им. Лобановского, так как на главной арене страны проходит реконструкция беговых дорожек. Однако в пятницу все вернули обратно. Теперь игра "Динамо" и "Днепра-1" точно пройдет на НСК "Олимпийском". Начало встречи - в 17:00.