Шахтер выигрывает матч тура, Златан забивает в свои и чужие. Главные новости за 23 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 23 октября

Полтавчане, которые были вынуждены играть без больных на коронавирус Чеснакова, Бондарнека, Пуцлина и еще нескольких исполнителей, держались на равных с горняками первые получаса игры, пока вторую желтую не заработал Оливье Тилль, который врезался в Анатолия Трубина. "Шахтер" постепенно увеличивал обороты и в конце концов "Ворскла" не выдержала - на 65-й минуте Тете открыл счет, а затем Соломон закрепил преимущество. Как следствие, "Шахтер" оторвался от "Ворсклы" до пяти очков.

После матча против "Вереса" Остап Маркевич заявил, что доволен игрой своей команды. Вот только результат остается тем же - очередная неудача. Ровенчане забили дважды - оба точных удара нанес Михаил Шестаков. "Мариуполь" остается последним, "Верес" обошел "Десну" за счет лучшей разницы забитых и пропущенных, ровенская команда пока восьмая. Еще в одном матче "Черноморец" сыграл вничью со "Львовом". Михайленко открыл счет в середине второго тайма, но Эрнест быстро ответил. У одесситов и львовян по семь очков, как и у "Миная" - команды занимают места с 13-го по 15-е.

Во втором дивизионе состоялись два матча с участием претендентов на повышение в классе. "Кривбасс" обыграл на выезде "Полесье", которое по кадровому потенциалу тоже можно считать одним из фаворитов чемпионата. Голами отметились Хобленко и Приходько, житомирская команда ответила лишь точным ударом Козака на 90+1-й. Победа позволила "Кривбассу" оторваться от "Альянса" на пять очков, ведь команда из Липовой Долины проиграла "Прикарпатью" 1:3. Дубль на счету Романа Барчук, который в целом уже отметился восемью голами в 13 матчах.

Лондонцы особенно были безжалостны - они принимали "Норвич" и забили том семь голов. Больше всего постарался Мейсон Маунт, который оформил хет-трик и ассистировал Джеймсу. "Манчестер Сити" играл на выезде с "Брайтоном", который неожиданно оказался в первой четверке. Чайки добывают результат за счет надежной защиты, но с командой Гвардиолы она не сработала - 1:4 в итоге, дублем отметился Фоден. "Челси" лидирует, "Сити" отстает на два очка, "Ливерпуль", который сегодня сыграет с МЮ, на четыре.

Мюнхенцы встречались с "Хоффенхаймом" и забили том четыре мяча. Левандовский ограничился лишь одним, кроме него забивали Коман, Гнабри и Чупо-Мотинг. Но и "Боруссия" справилась с "Арминией", хотя и вынуждена была играть без Эрлинга Холанда. Дортмундцы победили 3:1 и остаются на расстоянии одного очка от "Баварии". Между тем на третье место вышел "Фрайбург", который одолел "Вольфсбург" 2:0.

Россонери играли с "Болоньей". Повели в счете 2:0, да еще и соперник остался в меньшинстве. Но Ибрагимович забил в собственные ворота после подачи углового - это его первый автогол в карьере, а затем хозяева вообще сравняли счет. И, возможно, была бы сенсация, если бы не еще одно удаление в составе "Болоньи". На 84-й Беннасер забил третий гол "Милана", а на 90-й Ибрагимович реабилитировался за мяч в собственные ворота - 2:4 в пользу команды Пиоли, которая возглавила турнирную таблицу Серии А.