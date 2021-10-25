Победа Динамо, гол Малиновского, успехи Анчелотти и Клоппа. Главные новости за 24.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Реал" обыграл "Барселону", но и это не все наши новости на сегодня. "Динамо" одолел СК "Днепр-1", "Ливерпуль" унизил "МЮ" на "Олд Траффорд", "Ювентус" и "Интер" победителя не определили. Также Малиновский забил, "Марсель" сдержал "ПСЖ", а "Металлист" еще на 3 очка приблизился к УПЛ. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.