Список Петракова, интерес к Довбику, судьба Сульшера. Главные новости за 25 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 25 октября

В ноябре сборная Украины сыграет заключительный матч отбора в ЧМ-2022. Сине-желтые, как известно, сыграют на выезде с главным конкурентом в борьбе за второе место – сборной Боснии и Герцеговины. Александр Петраков уже определился с игроками, которых он хочет видеть на сборе. Среди них есть и пропускавший октябрьские матчи Руслан Малиновский. В сборную также возвращаются Коваленко и Гармаш, Денис не вызывался в главную команду с 2017 года. Отмечаем присутствие в списке и Александра Зинченко и Тараса Качарабы, не игравших в октябре.

В 15-м туре Первой лиги было сыграно два матча. Сначала "Горняк-Спорт" одолел на выезде "ВПК-Агро" 1:2, это позволило команде из Горишних Плавней подняться на восьмую строчку. Затем "Оболонь" обыграла "Агробизнес" 3:1 (голами отличились Лукьянчук, Матяж и Щебетун), благодаря трем добытым очкам пивовары обошли "Альянс" и теперь занимают третье место.

Известный журналист Игорь Цыганик сообщил, что за форвардом "Днепра-1" и сборной Украины Артемом Довбиком внимательно следят турецкий "Бешикташ" и французский "Марсель", которые даже начинали переговоры с клубом. Также в этом форварде лично заинтересован Мирча Луческу, который просил Игоря Суркиса приобрести Артема. Однако цена, которую выставил "Днепр-1", оказалась непосильной для "Динамо". По информации Цыганика, днепровский клуб готов продать Довбика за 10 млн. евро за границу и за 15 млн. украинским покупателям.

Сенегальский защитник, в 21-й год ставший игроком "Волыни", а затем оставивший большой след в истории харьковского клуба, недавно объявил о завершении карьеры футболиста. Но без работы Папа Гуйе был недолго – президент нового "Металлиста" Александр Ярославский объявил, что сенегалец станет спортивным директором харьковского клуба. Добавим, что в высшем дивизионе Украины Папа Гуйе отыграл 298 матчей в составе "Волыни", "Металлиста", "Карпат", "Днепра" и "Днепра-1".

Поражение от Ливерпуля со счетом 0:5, а также серия неудачных результатов в последних матчах привели к тому, что в Манчестер Юнайтед рассматривают возможность смены главного тренера. По информации известного журналиста Фабрицио Романо, боссы клуба обсуждают кандидатуру Антонио Конте вместо Сульшера. Итальянец уже работал в АПЛ - под его руководством "Челси" становился чемпионом, также Конте выигрывал Серию А с "Ювентусом" и "Интером".

Во время Эль Классико у голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа возникли проблемы с коленом. Сначала появились сообщения, что бельгийский вратарь получил травму, которая выведет его из строя в ближайших матчах (а это был бы шанс для Андрея Лунина). Однако впоследствии появилась информация, что углубленное обследование не выявило у Тибо проблем, и он сможет сыграть в ближайшем поединке против "Осасуны".