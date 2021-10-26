Камбэк Малиновского в сборную, интерес к Довбику, травма Куртуа. Главные новости за 25.10. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Стало известно, кто попал в список Петракова на ноябрь, но и это не все наши новости на сегодня. В Первой лиге провели два поединка, Цыганык сообщил об интересе к Довбику, Папа Гуйе получил должность в "Металлисте", Сульшер может уступить место итальянскому специалисту, а Куртуа, похоже, пока не даст шанс Лунину. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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zafo37
26.10.2021 в 10:22
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