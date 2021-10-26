Камбэк Малиновского в сборную, интерес к Довбику, травма Куртуа. Главные новости за 25.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Стало известно, кто попал в список Петракова на ноябрь, но и это не все наши новости на сегодня. В Первой лиге провели два поединка, Цыганык сообщил об интересе к Довбику, Папа Гуйе получил должность в "Металлисте", Сульшер может уступить место итальянскому специалисту, а Куртуа, похоже, пока не даст шанс Лунину. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.