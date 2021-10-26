Головко: В Крыму в 90-х бывало, что сначала сидишь с людьми, а через неделю их хоронишь

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Головко поделился воспоминаниями о выступлениях в составе "Таврии" в 90-е годы.

- Правда, что "Таврию" в 90-х бандиты "крышевали"?

- Каждый расскажет историю по-своему. Потому что знаний у него как раз на историю. Моя история романтичная.

Было одно направление башмаков, второе - сэйлем (преступные группировки в 1990-2000 годах в Крыму, "Таврия" была с башмаками - прим.). Группировки между собой завязаны, как и политика, через футбол. Потому что там эмоции, они все там дружат.

Были моменты, когда вечером идешь в ресторан тратить заработанные деньги. Где-то потанцевал, где-то кому-то нагрубил. Утром ты уже сидишь на стадионе, люди в законе тебя уже кошмарят, что ты кого-то зацепил в ресторане, нельзя было так поступать.

Вечером потом ты с ними улаживаешь какие-то конфликты вплоть до того, что ты идешь в определенный ресторан. Тогда это был "Океан" в Симферополе. Очередная сходка, забегают какие-то люди, стрельба. Тебе страшно, в то же время потом ту историю рассказываешь.

- Вы были в ресторане и попадали под перестрелки?

- Да, эти вещи были. Многие моменты были, когда люди, с которыми сидишь, едешь через неделю их хоронить. Такое время было. Я о нем рассказываю со своей точки зрения, это не вызывало страха.

- Вы кайфовали от тех знакомств?

- Конечно, это было круто. Думаю, в любое время в этом возрасте это так работает. Когда и страшно, и в то же время интересно, - сказал Головко.