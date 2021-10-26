"Хотелось бы, чтобы они приехали в АТО". Федецкий - об украинцах, играющих в России
Бывший игрок считает, что спорт не может быть вне политики
24 канал
Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как относится к украинцам, которые уехали играть в Россию.
"Спартак" давал за меня 7 или 8 млн евро. Возможно, в тот момент я и поехал бы в Москву. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Ясно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду. Тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол. Он сам мне всегда говорит.
Я ездил в АТО не один раз, мы с солдатами сидели, ужинали. Мне хотелось, чтобы те ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: Извините, футбол вне политики?", – рассказал Федецкий.
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