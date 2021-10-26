  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Хотелось бы, чтобы они приехали в АТО". Федецкий - об украинцах, играющих в России
В тренде

"Хотелось бы, чтобы они приехали в АТО". Федецкий - об украинцах, играющих в России

Общие новости
(1 голосов)

Бывший игрок считает, что спорт не может быть вне политики

"Хотелось бы, чтобы они приехали в АТО". Федецкий - об украинцах, играющих в России

24 канал

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий рассказал, как относится к украинцам, которые уехали играть в Россию.

"Спартак" давал за меня 7 или 8 млн евро. Возможно, в тот момент я и поехал бы в Москву. Мы были хорошими соседями, не было таких конфликтных ситуаций, как сейчас. Ясно, что сейчас – никогда в жизни. Будем жить хорошо или плохо – я никогда туда не поеду. Тем более мой сын тоже не поедет туда играть в футбол. Он сам мне всегда говорит.

Я ездил в АТО не один раз, мы с солдатами сидели, ужинали. Мне хотелось, чтобы те ребята из России приехали в АТО и посмотрели солдатам в глаза. Позволила бы им совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: Извините, футбол вне политики?", – рассказал Федецкий.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Федецкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Пряма червона

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
26.10.2021 в 14:08
Для многих увы деньги не пахнут.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...