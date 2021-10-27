Пять голов от Александрии, последний шанс Сульшера. Главные новости за 26 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 26-е октября.

Этап 1/8 финала кубка стартовал. В первой игре между собой сыграли два представителя УПЛ - "Металлист 1925" и "Александрия". Болельщикам нужно, как минимум, поблагодарить команды за отличное шоу. Итоговый счет 2:5 встретишь редко, особенно в матчах этих команд. Харьковчане впервые в сезоне пропустили больше двух, "горожане" - впервые забили три и больше. Особенно хорошо сыграл 20-летний Эмиль Мустафаев, на счету которого дубль в первом тайме. После перерыва забивали Копина, Кирюханцев и Устименко. За "1925" точными ударами отметились Крыськив и Ременюк. "Александрия" первой вышла в четвертьфинал кубка, коллектив Кривенцова покидает турнир.

0:5 от "Ливерпуля" не помешало Оле Сульшеру остаться тренером "МЮ". По крайней мере, в этом уверяет ряд зарубежных СМИ. Норвежец не будет уволен в ближайшее время и он будет готовить "дьяволов" к матчу против "Тоттенхэма". После этого у "красного Манчестера" будет дерби с "Ман Сити" и встреча с "Аталантой" в ЛЧ. Если результаты команды не улучшатся, то с большой долей вероятности, Сульшер будет отправлен в отставку. Главный претендент на его должность - итальянец Антонио Конте, ранее работавший с "Челси" в АПЛ.

Интересная новость пришла из Испании. В эту среду, 27-го октября, свой первый матч в сезоне может провести Андрей Лунин. Как передает Infinite Madrid со ссылкой на Onda Sero, Карло Анчелотти предоставит отдых Тибо Куртуа. Бельгиец играет без замен с самого старта сезона, а против "Барселоны" в "Эль Классико" получил небольшую травму. Это и послужит причиной выхода Лунина в среду. "Реал", к слову, сыграет против "Осасуны".

В среду киевское "Динамо" начнет свой путь в рамках кубка Украины. Первый матч коллектив Мирчи Луческу проведет на выезде, где сыграет против "Мариуполя". В день выезда "бело-синие" опубликовали заявку игроков, которых взял с собой румынский наставник. Нельзя не отметить, что там не нашлось места для Влада Супряги, который недавно играл в старте против "Львова" и "Барселоны". Вероятнее всего, это воспитательная работа от Луческу, который не впечатлен игрой молодого форварда. В текущем сезоне Влад идет без забитых голов.

По крайней мере, так говорят зарубежные СМИ. Авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио сообщает, что Мбаппе окончательно решил перейти в "Реал", когда его контракт с "ПСЖ" подойдет к концу. То есть, уже следующим летом. По данным журналиста, французский нападающий уже согласовал контракт с мадридцами, однако сможет подписать его не раньше, чем в феврале. Напомним, что прошлым летом "Реал" был серьезно настроен на трансфер Килиана, однако парижане отвергли три их предложения. В том числе, на сумму в двести миллионов евро.

А теперь о неприятном из мира женского футбола. В рамках отбора на Чемпионат мира-2023 украинские футболистки дома проиграли испанской команде. Итоговый счет говорит сам за себя - 0:6. В Ковалевке коллектив Натальи Зинченко пропустил два гола до перерыва и еще четыре - после. Таким образом, сыграв два матча в отборочной группе, женская украинская сборная имеет три очка и идет на третьем месте. Отметим, что остальные команды провели на один поединок больше.