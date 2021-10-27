Игровое время Лунина, Супряга вне заявки, переход Мбаппе в Реал. Главные новости за 26.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 26 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Крупные цифры первого поединка 1/8 финала Кубка Украины, но и это не все наши новости на сегодня. Решение Луческу по поводу Супряги, будущее Оле Гуннара Сульшера в Манчестере, желание Карло Анчелотти предоставить игровое время украинскому голкиперу, а также договоренность Мбаппе с мадридскими боссами. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.