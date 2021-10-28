Увольнение Кумана, вылеты Пепа и Баварии, успехи Динамо и Шахтера. Главные новости за 27.10. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеУвольнение Кумана, рекордное поражение Баварии, матчи Кубка Украины. Главные новости за 27 октября
Киевляне и "горняки" вышли в ¼ финала Кубка Украины, но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" объявила об увольнении Рональда Кумана, "Ювентус" продолжает неприятно удивлять, "Манчестер Сити" просто вылетел из Кубка в серии пенальти, а "Бавария" – сенсационно и разгромно. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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