Увольнение Кумана, вылеты Пепа и Баварии, успехи Динамо и Шахтера. Главные новости за 27.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 27 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Киевляне и "горняки" вышли в ¼ финала Кубка Украины, но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" объявила об увольнении Рональда Кумана, "Ювентус" продолжает неприятно удивлять, "Манчестер Сити" просто вылетел из Кубка в серии пенальти, а "Бавария" – сенсационно и разгромно. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.