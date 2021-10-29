Шахтер продлил Степаненко, Металлист и Заря в 1/4 Кубка Украины. Главные новости за 28 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 28 октября

Опорный полузащитник и вице-капитан “Шахтера” Тарас Степаненко продлил контракт с клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до 30 июня 2024 года. “Находиться в "Шахтере" на протяжении такого времени, соответствовать уровню и амбициям клуба – для меня это большое достижение”, – сказал Степаненко.

Известны семь из восьми четвертьфиналистов Кубка Украины. К “Александрии”, “Динамо”, “Шахтеру” и “Ворскле” вчера присоединились ФК “Львов”, “Заря” и “Металлист”. “Львову” понадобилась серия пенальти , чтобы справиться с “Альянсом” (1:1, пен. 3:2), “Заря” забила два гола “Руху” (2:0), а “Металлист” минимально переиграл “Колос” (1:0). Восьмой матч (“ЛНЗ”— СК “Днепр-1”) перенесен на неопределенный срок.

“Барселона” объявила, что обязанности главного тренера после увольнения Кумана будет выполнять наставник молодежной команды Серхи Бархуан. Ожидается, что Бархуан проведет с командой матчи с "Алавесом" (30 октября) в Ла Лиге с “Динамо” Киев в ЛЧ (2 ноября). Тем временем “Барселона” продолжает вести переговоры с Хави и его клубом “Аль-Саддом”.

Вчера состоялись последние матчи 11-го тура Ла Лиги. Мадридский “Атлетико” неожиданно потерял очки в игре с “Леванте”, пропустив второй гол с пенальти на 90-й минуте (2:2), ничьей закончилась и игра “Гранады” с “Хетафе” (1:1). В своем матче смог победить только “Реал Сосьедад”, забив два гола “Сельте” (2:0). “Ла Реал” возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги.

“Наполи” закончил десятый тур Серии А на первом месте, обыграв во вчерашнем матче “Болонью” 3:0. Дубль с пенальти сделал Лоренцо Инсинье, еще один мяч провел Фабиан Руис. “Наполи” набрал 28 очков из 30 возможных, такие же показатели и у “Милана”, но команда Лучано Спаллетти имеет лучшую разницу мячей.

Новым футболистом "Миная" стал Сергей Мякушко. На этой неделе 28-летний воспитанник киевского футбола подписал контракт с командой, сообщает пресс-служба закарпатского клуба. Ранее Мякушко играл за "Оболонь", киевское "Динамо", полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты".