Контракт лидера Шахтера, и.о. тренера Барсы, новичок Миная. Главные новости за 28.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Опорный полузащитник и вице-капитан "горняков" продлил контракт с клубом, но и это не все наши новости на сегодня. Еще три команды вышло в четвертьфинал Кубка Украины, исполняющий обязанности наставника "Барселоны", финиш тура в Примере и Серии А, а также новое подписание "Миная". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.