Успех Урагана, победа ПСЖ без Месси, состав Боснии. Главные новости за 29 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 29 октября

Во втором по рангу дивизионе стартовал 16-й тур. "Волынь" принимала "Агробизнес" и уступила со счетом 0:1. Судьбу встречи решил автогол Войцеховского уже на пятой минуте игры. Команда из Волочиска все еще в зоне вылета, но отставание от той же "Волыни", которая идет девятой, составляет всего три балла. Еще в одном матче дня "Полесье" сыграло вничью с "Нивой" – Янаков забил в первом тайме, а Кисленко ответил во втором. Команда из Житомира идет 12-й, тернополяне – седьмые.

Чемпион Украины по футзалу выиграл второй матч в основном раунде Лиги Чемпионов и досрочно завоевал путевку в следующий этап турнира. "Ураган" на этот раз одолел косовский "Личени" со счетом 7:1. Ранее ивано-франковцы обыграли представителя Азербайджана "Араз". Матч с румынским "Юнайтед Галац" в воскресенье турнирного значения уже не имеет.

12-й тур чемпионата Франции открывал матч между "Пари Сен-Жерменом" и "Лиллем", который в прошлом сезоне выиграл золотые награды. Месси вышел в основе, хотя у него и было повреждение. Но в первом тайме игра у хозяев не пошла – они пропустили от Дэвида. В перерыве Почеттино снял Лионеля, а ПСЖ удалось совершить камбэк. Героем стал Анхель Ди Мария, сначала ассистировавший Маркиньосу, а затем забивший сам из паса Неймара. ПСЖ лидирует с отрывом в десять очков от второго места.

Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев объявил список из 27 игроков, вызванных на решающие матчи отбора в ЧМ-2022 против Финляндии и Украины. По крайней мере, пока боснийцы рассчитывают на всех главных звезд – Сеада Колашинаца из "Арсенала", Миралема Пьянича из "Коньяспора", Раде Крунича из "Милана" и, конечно, Эдина Джеко из "Интера". Напомним, что матч с нашей командой боснийцы проведут 16 ноября.

Несмотря на то, что Киев с первого ноября будет переведен в красный уровень эпидемиологической опасности, болельщики все же смогут посетить матч "Динамо" – "Барселона". Но при этом, чтобы попасть на трибуны, нужно будет предъявить результаты теста на коронавирус, сделанного за 72 часа до матча, или сертификат о полной вакцинации. Власти разрешили заполняемость арены на 50%.

Команда украинского вингера "Фехервар" играла с "Пакшем" в 11-м туре чемпионата Венгрии. Иван открыл счет в первом тайме, для него это третий гол в сезоне в 11 сыгранных матчах чемпионата. В итоге "Фехервар" победил 2:1 и поднялся на четвертое место в турнирной таблице.