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Динамо совместно с МОЗ откроет пункт вакцинации на НСК Олимпийский

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Клуб покроет все расходы на это

Динамо совместно с МОЗ откроет пункт вакцинации на НСК Олимпийский

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" сообщило о открытии в ближайшее время пункта вакцинации на территории НСК "Олимпийский". Он будет работать в зале "Олимпийский двор", возле входа "Запад-1".

Это организировано совместно с Министерством здравоохранения Украины. Пункт будет открыт 31 октября (с 10.00 до 17.00) и 1 ноября (с 11.00 до 19.00). Также сообщается, что будут задействованы сразу несколько бригад медиков.

"Динамо" покроет все расходы по организации вакцинации. Добавим, что клуб не уточняет, какие вакцины будут в пункте.

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В статье: НСК Олимпийский Динамо (Киев) коронавирус
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Источник:
Сайт ФК "Динамо"

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