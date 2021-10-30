Динамо совместно с МОЗ откроет пункт вакцинации на НСК Олимпийский

Киевское "Динамо" сообщило о открытии в ближайшее время пункта вакцинации на территории НСК "Олимпийский". Он будет работать в зале "Олимпийский двор", возле входа "Запад-1".

Это организировано совместно с Министерством здравоохранения Украины. Пункт будет открыт 31 октября (с 10.00 до 17.00) и 1 ноября (с 11.00 до 19.00). Также сообщается, что будут задействованы сразу несколько бригад медиков.

"Динамо" покроет все расходы по организации вакцинации. Добавим, что клуб не уточняет, какие вакцины будут в пункте.