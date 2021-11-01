Феерия Зори, юбилей Златана, амбиции Вест Хэма. Главные новости за 31 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 октября

В рамках 13-го тура УПЛ в воскресенье состоялось три поединка. Сначала "Львов" на выезде обыграл "Колос" – единственный гол на исходе игры забил Романчук. Эта победа позволила "Львову" подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице. "Рух" и "Александрия" сыграли вничью 0:0. А вот "Заря" поиздевалась над "Металлистом 1925". Харьковчане забили первыми – отличился Ременюк, но Гладкий и Аллахьяр ответили дублями, затем добавили по голу Овусу и Алибеков. 1:6 в итоге - победная серия "Металлиста 1925" прервана, а "Заря" обошла "Ворсклу", которая, правда, свой матч сыграет в понедельник.

Киевляне в 16-м туре играли с "Подольем". Команда из Хмельницкого держалась до 90+3 минуты, но не выдержала и пропустила от Прокопенко. Это позволило "Оболони" остаться в 4-х очках от "Кривбасса". "Горняк-Спорт" продолжает свою успешную серию – на этот раз команда из Горишних Плавней обыграла "Краматорск" 1:0. Команда Жабченко не проигрывает в семи матчах подряд – четыре победы и три ничьих. "Горняк-Спорт" уже на седьмом месте. В битве аутсайдеров ВПК-Агро был сильнее "Кременя" - 2:0.

Молотобойцы играли с "Астон Виллой" на ее поле и забили сопернику четыре раза, тогда как пропустили всего один. Таким образом, "Вест Хэм" сравнялся с "Манчестер Сити" по набранным очкам – у обоих по 20 и они делят третье и четвертое места. Андрей Ярмоленко всю игру просидел на скамейке для запасных. Также отмечаем победу "Лидса" над "Норвичем", что позволило ему оторваться от зоны вылета.

Центральный матч тура в Серии А сыграли "Рома" и "Милан". Красно-черные победили благодаря голу со штрафного от Ибрагимовича и реализованного Кесси пенальти. Гол Эль Шаарави на последних минутах роли не сыграл – 1:2. Для Златана, к слову, этот мяч стал 400-м в национальных чемпионатах. "Милан" продолжает идти вторым, имея одинаковое количество очков с "Наполи". Неаполитанцы помучились с "Салернитаной", но победили 0:1. "Интер" одолел "Удинезе" со счетом 2:0 благодаря дублю Корреа, а вот "Специя" с Виктором Коваленко в составе была разгромлена "Фиорентиной" 0:3. Хет-трик на счету серба Влаховича.

В Испании главное внимание было приковано к баскскому дерби. "Реал Сосъедад" повел благодаря реализованному Исааком пенальти, но играя в большинстве на 90+1-й сан-себастьянцы пропустили от Муниаина – 1:1. Поэтому "Реал Соседад" оторвался от "Реала" и "Севильи" всего на один балл, к тому же у сливочных на игру меньше. "Атлетико" выдал свою лучшую игру в сезоне и разгромил "Бетис" 3:0. Как раз севильцев матрацники и обошли, поднявшись на четвертое место.