Феерия Зори, юбилей Златана, амбиции Вест Хэма. Главные новости за 31 октября
А также результаты всех украинских матчей и потеря лидера Ла Лиги
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 31 октября
Львов вырывается из опасной зоны, Заря выходит на третье место
В рамках 13-го тура УПЛ в воскресенье состоялось три поединка. Сначала "Львов" на выезде обыграл "Колос" – единственный гол на исходе игры забил Романчук. Эта победа позволила "Львову" подняться на 12-ю строчку в турнирной таблице. "Рух" и "Александрия" сыграли вничью 0:0. А вот "Заря" поиздевалась над "Металлистом 1925". Харьковчане забили первыми – отличился Ременюк, но Гладкий и Аллахьяр ответили дублями, затем добавили по голу Овусу и Алибеков. 1:6 в итоге - победная серия "Металлиста 1925" прервана, а "Заря" обошла "Ворсклу", которая, правда, свой матч сыграет в понедельник.
Оболонь держится рядом с лидерами
Киевляне в 16-м туре играли с "Подольем". Команда из Хмельницкого держалась до 90+3 минуты, но не выдержала и пропустила от Прокопенко. Это позволило "Оболони" остаться в 4-х очках от "Кривбасса". "Горняк-Спорт" продолжает свою успешную серию – на этот раз команда из Горишних Плавней обыграла "Краматорск" 1:0. Команда Жабченко не проигрывает в семи матчах подряд – четыре победы и три ничьих. "Горняк-Спорт" уже на седьмом месте. В битве аутсайдеров ВПК-Агро был сильнее "Кременя" - 2:0.
Вест Хэм догнал Манчестер Сити
Молотобойцы играли с "Астон Виллой" на ее поле и забили сопернику четыре раза, тогда как пропустили всего один. Таким образом, "Вест Хэм" сравнялся с "Манчестер Сити" по набранным очкам – у обоих по 20 и они делят третье и четвертое места. Андрей Ярмоленко всю игру просидел на скамейке для запасных. Также отмечаем победу "Лидса" над "Норвичем", что позволило ему оторваться от зоны вылета.
Златан наносит поражение Жозе, команда Коваленко разгромлена
Центральный матч тура в Серии А сыграли "Рома" и "Милан". Красно-черные победили благодаря голу со штрафного от Ибрагимовича и реализованного Кесси пенальти. Гол Эль Шаарави на последних минутах роли не сыграл – 1:2. Для Златана, к слову, этот мяч стал 400-м в национальных чемпионатах. "Милан" продолжает идти вторым, имея одинаковое количество очков с "Наполи". Неаполитанцы помучились с "Салернитаной", но победили 0:1. "Интер" одолел "Удинезе" со счетом 2:0 благодаря дублю Корреа, а вот "Специя" с Виктором Коваленко в составе была разгромлена "Фиорентиной" 0:3. Хет-трик на счету серба Влаховича.
Реал Соседад потерял возможность закрепить лидерство
В Испании главное внимание было приковано к баскскому дерби. "Реал Сосъедад" повел благодаря реализованному Исааком пенальти, но играя в большинстве на 90+1-й сан-себастьянцы пропустили от Муниаина – 1:1. Поэтому "Реал Соседад" оторвался от "Реала" и "Севильи" всего на один балл, к тому же у сливочных на игру меньше. "Атлетико" выдал свою лучшую игру в сезоне и разгромил "Бетис" 3:0. Как раз севильцев матрацники и обошли, поднявшись на четвертое место.
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