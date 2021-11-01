Голевой ураган от Зари, юбилей Златана и поражение Моуриньо. Главные новости за 31.10. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 31 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Результаты воскресных поединков в чемпионате Украины, но и это не все наши новости на сегодня. Матчи в Первой лиге, разгромы от "Вест Хэм Юнайтед", "Фиорентины" и "Атлетико", игровое время Ярмоленко и Коваленко, поражение Жозе Моуриньо в поединке против "россонери", а также внезапная потеря очков "Реалом Сосьедадом". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.