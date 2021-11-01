  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На базе Черноморца состоялся матч памяти погибших военнослужащих Одещины
В тренде

На базе Черноморца состоялся матч памяти погибших военнослужащих Одещины

Общие новости
(1 голосов)

Встретились команды ветеранов Черноморца и участников АТО

На базе Черноморца состоялся матч памяти погибших военнослужащих Одещины

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Сегодня на стадионе УТБ "Черноморец" в Совиньоне при поддержке одесского клуба состоялся матч памяти погибших военнослужащих Одещины. Встретились команды ветеранов "Черноморца" и участников АТО "Захисник".

В составе команды "моряков" на поле вышли: Дмитрий Безрук, Виктор Доценко, Сергей Билозор, Андрей Телесненко, Сергей Згура, Александр Згура, Кирилл Ковальчук, Анатолий Мисюра, Юрий Мороз, Алексей Антонов, Алексей Гай.

За ФК "Захисник" выступали: Юрий Бурлака, Вадим Храповицкий, Павел Гузеев, Александр Киселев, Андрей Коваленко, Владислав Ланин, Денис Жарков, Денис Рыжий, Никита Нестерук, Вадим Аждер, Владислав Ярош, Тарас Гребенник, Денис Рудой, Вячеслав Пасечник.

В итоге, ветераны "Черноморца" победили со счетом 9:1.

После окончания матча было много фотографий на память, вручение сувениров от ФК "Черноморец", общение с прессой.

Как говорится в пресс-релизе "Черноморца", клуб всегда поддерживал и продолжает поддерживать ветеранов АТО, отдавая дань безмерного уважения тем, кто на боевых позициях отстаивал и отстаивает свободу и независимость нашей страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Черноморец

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...