На базе Черноморца состоялся матч памяти погибших военнослужащих Одещины

Сегодня на стадионе УТБ " Черноморец " в Совиньоне при поддержке одесского клуба состоялся матч памяти погибших военнослужащих Одещины. Встретились команды ветеранов "Черноморца" и участников АТО "Захисник".

В составе команды "моряков" на поле вышли: Дмитрий Безрук, Виктор Доценко, Сергей Билозор, Андрей Телесненко, Сергей Згура, Александр Згура, Кирилл Ковальчук, Анатолий Мисюра, Юрий Мороз, Алексей Антонов, Алексей Гай.

За ФК "Захисник" выступали: Юрий Бурлака, Вадим Храповицкий, Павел Гузеев, Александр Киселев, Андрей Коваленко, Владислав Ланин, Денис Жарков, Денис Рыжий, Никита Нестерук, Вадим Аждер, Владислав Ярош, Тарас Гребенник, Денис Рудой, Вячеслав Пасечник.

В итоге, ветераны "Черноморца" победили со счетом 9:1.

После окончания матча было много фотографий на память, вручение сувениров от ФК "Черноморец", общение с прессой.

Как говорится в пресс-релизе "Черноморца", клуб всегда поддерживал и продолжает поддерживать ветеранов АТО, отдавая дань безмерного уважения тем, кто на боевых позициях отстаивал и отстаивает свободу и независимость нашей страны.