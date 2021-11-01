На базе Черноморца состоялся матч памяти погибших военнослужащих Одещины
Встретились команды ветеранов Черноморца и участников АТО
chernomorets.odessa.ua
Сегодня на стадионе УТБ "
В составе команды "моряков" на поле вышли: Дмитрий Безрук, Виктор Доценко, Сергей Билозор, Андрей Телесненко, Сергей Згура, Александр Згура, Кирилл Ковальчук, Анатолий Мисюра, Юрий Мороз, Алексей Антонов, Алексей Гай.
За ФК "Захисник" выступали: Юрий Бурлака, Вадим Храповицкий, Павел Гузеев, Александр Киселев, Андрей Коваленко, Владислав Ланин, Денис Жарков, Денис Рыжий, Никита Нестерук, Вадим Аждер, Владислав Ярош, Тарас Гребенник, Денис Рудой, Вячеслав Пасечник.
В итоге, ветераны "Черноморца" победили со счетом 9:1.
После окончания матча было много фотографий на память, вручение сувениров от ФК "Черноморец", общение с прессой.
Как говорится в пресс-релизе "Черноморца", клуб всегда поддерживал и продолжает поддерживать ветеранов АТО, отдавая дань безмерного уважения тем, кто на боевых позициях отстаивал и отстаивает свободу и независимость нашей страны.
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