Замена Миколенко в сборной, сердце Агуэро, перемены в Тоттенхэме. Главные новости за 01.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Тур в Украинской Премьер-лиге завершали два поединка, но и это не все наши новости на сегодня. "Металлист" выиграл главный матч тура в Первой лиге, "Тоттенхэм" уволил менеджера и ждет нового, Петраков заменил левого защитника в сборной перед ноябрьским сбором, а Агуэро упал на газон, держась за грудь. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.