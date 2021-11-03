Поражение Динамо, подвиг CR7, травма Месси и Конте в Лондоне. Главные новости за 02.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Поражение команды Мирчи Луческу немного скрасил триумф юношей киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Неудачный день для украинских футболистов в Европе, назначение Антонио Конте в "Тоттенхэм", повреждение Лионеля Месси, а также уход одного бразильского исполнителя из донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.