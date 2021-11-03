Поражение Динамо, подвиг CR7, травма Месси и Конте в Лондоне. Главные новости за 02.11. Аудио
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Поражение команды Мирчи Луческу немного скрасил триумф юношей киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Неудачный день для украинских футболистов в Европе, назначение Антонио Конте в "Тоттенхэм", повреждение Лионеля Месси, а также уход одного бразильского исполнителя из донецкого "Шахтера". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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