Проигрыш Шахтера, хоть и не в сухую, будущее Хави, заявление Эмери. Главные новости за 03.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Реал" вновь обыграл "Шахтер", но и это не все наши новости на сегодня. Успехи "Ливерпуля" и "Аякса", сложности в переговорах между боссами каталонской "Барселоны" и "Аль-Садда" по поводу назначения Хави, а также своеобразный комментарий Унаи Эмери касательно потенциального перехода в "Ньюкасл Юнайтед". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.