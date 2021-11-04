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Проигрыш Шахтера, хоть и не в сухую, будущее Хави, заявление Эмери. Главные новости за 03.11. Аудио

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Проигрыш Шахтера, хоть и не в сухую, будущее Хави, заявление Эмери. Главные новости за 03.11. Аудио

UA-Футбол

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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 3 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЛивер и Аякс в 1/8, поражение Шахтёра, будущее Хави. Главные новости за 3 ноября

"Реал" вновь обыграл "Шахтер", но и это не все наши новости на сегодня. Успехи "Ливерпуля" и "Аякса", сложности в переговорах между боссами каталонской "Барселоны" и "Аль-Садда" по поводу назначения Хави, а также своеобразный комментарий Унаи Эмери касательно потенциального перехода в "Ньюкасл Юнайтед". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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