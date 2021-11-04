Журналист: Лучи по состоянию здоровья покинет свой пост, его заменит итальянский экс-судья Риццоли

Украинский журналист Константин Андриюк сообщил о том, что глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи по состоянию здоровья не сможет продолжать работу на занимаемом посту.

Напомним, что летом Лучи попал в ДТП и до сих пор проходит курс восстановления.

Источник отмечает, что место 72-летнего итальянца займет его соотечественник, экс-арбитр ФИФА Никола Риццоли.

На новой должности Риццоли должны представить до конца 2021 года.

Напомним, что Лучи работает в Украине с 2010 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года.

50-летний Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.