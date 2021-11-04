  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Журналист: Лучи по состоянию здоровья покинет свой пост, его заменит итальянский экс-судья Риццоли
В тренде

Журналист: Лучи по состоянию здоровья покинет свой пост, его заменит итальянский экс-судья Риццоли

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

У Комитета арбитров будет новый руководитель

Журналист: Лучи по состоянию здоровья покинет свой пост, его заменит итальянский экс-судья Риццоли

uaf.ua

Новина українською

Украинский журналист Константин Андриюк сообщил о том, что глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи по состоянию здоровья не сможет продолжать работу на занимаемом посту.

Напомним, что летом Лучи попал в ДТП и до сих пор проходит курс восстановления.

Источник отмечает, что место 72-летнего итальянца займет его соотечественник, экс-арбитр ФИФА Никола Риццоли.

На новой должности Риццоли должны представить до конца 2021 года.

Напомним, что Лучи работает в Украине с 2010 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года.

50-летний Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никола Риццоли Константин Андриюк Лучано Лучи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Будєм разбіратся (Київ)
04.11.2021 в 20:59
Алієв вже забронював звукостудію для нового трека
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.11.2021 в 20:48
Украинская коррупция в футболе макаронниками передаётся по наследству...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...