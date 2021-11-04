Шевчук: Выпил несколько бокалов белого вина, оно вставило, а вечер закончился не очень
Не повторяйте ошибок Вячеслава
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Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о случае, когда его
– Я пью только красное и белое вино. Вся страна уже знает, что я очень люблю красное, после того как я его попробовал на день шахтера. Но я в тот день белое пил, может, поэтому оно так и зашло сильно. Немного выпил, меньше бутылки. К сожалению, мой организм очень быстро...
– Хорошо легло на душу?
– Да.
А так, я люблю красное вино. Мне нравятся вина, я даже собираю пробки – выпиваю бутылку и забираю пробку, у меня есть коллекция.
– Что ты пил в тот роковой день?
– Белое вино "Совиньон-блан". Оно хорошее, просто я никогда не кушаю в самолетах и на таких фуршетах. Потому что там всегда есть канапешки, а я слежу за питанием. Жареное не ем, всякие такие штучки не ем, потому что не хочу портить желудок. В итоге я выпил несколько бокалов, оно вставило, а вечер закончился не очень.
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