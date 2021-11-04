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Шевчук: Выпил несколько бокалов белого вина, оно вставило, а вечер закончился не очень

Общие новости
(2 голосов)

Не повторяйте ошибок Вячеслава

Шевчук: Выпил несколько бокалов белого вина, оно вставило, а вечер закончился не очень

скриншот youtube

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук рассказал о случае, когда его за вождение в пьяном виде задержала патрульная полиция Киева.

– Я пью только красное и белое вино. Вся страна уже знает, что я очень люблю красное, после того как я его попробовал на день шахтера. Но я в тот день белое пил, может, поэтому оно так и зашло сильно. Немного выпил, меньше бутылки. К сожалению, мой организм очень быстро...

– Хорошо легло на душу?

– Да.

А так, я люблю красное вино. Мне нравятся вина, я даже собираю пробки – выпиваю бутылку и забираю пробку, у меня есть коллекция.

– Что ты пил в тот роковой день?

– Белое вино "Совиньон-блан". Оно хорошее, просто я никогда не кушаю в самолетах и на таких фуршетах. Потому что там всегда есть канапешки, а я слежу за питанием. Жареное не ем, всякие такие штучки не ем, потому что не хочу портить желудок. В итоге я выпил несколько бокалов, оно вставило, а вечер закончился не очень.

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В статье: Вячеслав Шевчук
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (5)
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Djarik87 (Киевская область)
05.11.2021 в 00:00
Не отмазуйся! Ты уже добавлен в группу "алкаши футбольные".
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Ракицкий (Питер)
04.11.2021 в 23:54
Хорошо что Рэво не пил Слава
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0
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vlotko (Броди)
04.11.2021 в 23:51
Так червоні вина, як правило, більш міцніші за білі.
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K-Spirit (Киев)
04.11.2021 в 23:50
Не туда пробку вставил.
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Цап-царап (Харків)
04.11.2021 в 23:42
Совриньон-бла... А пописать не смог, пробка мешала...
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