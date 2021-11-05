Заря вновь обыграла ЦСКА, Хави все ближе к возвращению в Барсу. Главные новости за 4 ноября 

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 4 ноября

Команда Виктора Скрипника провела не самый зрелищный матч против софийского “ЦСКА” в Лиге конференций, но вновь смогла взять три очка (2:0). Два гола были забиты в конце матча. Сначала Шахаб Захеди воспользовался ошибкой игроков “ЦСКА” при вбрасывании аута, а затем на 90+5 минуте после контратаки Аллахяр забил второй мяч. У “Зари” шесть очков после четырех туров.

В другом матче группы С “Рома” Жозе Моуриньо вновь испытала проблемы с норвежским “Буде/Глимтом”. Это было не 1:6, как в прошлой игре, но дважды “Роме” приходилось отыгрываться и второй мяч был забит только на 84-й минуте. В итоге – 2:2, “Буде/Глимт” опережает “Зарю” на два очка, “Рома” – на один.

Первый матч “Тоттенхэма” с Антонио Конте во главе запомнится надолго. “Шпоры” выигрывали 3:0 у “Витесса” на 28-й минуте, но еще в первом тайме нидерландский клуб отыграл два мяча. На 59-й минуте “Тоттенхэм” остался в меньшинстве, но сумел выдержать напряжение, а в конце матча две красные карточки уже получили игроки “Витесса”. “Тоттенхэм” выиграл 3:2, но Антонио Конте признался после финального свистка, что “не любит такие безумные матчи”.

“Барселона” надеется до конца недели назначить Хави новым главным тренером команды. Вчера Хави встречался с руководством “Аль-Садда” и вел переговоры о расторжении своего контракта, чтобы “Барселоне” не пришлось платить сумму отступных. В субботу 41-летний тренер должен отправиться в Барселону, а на следующей недели клуб планировал провести его презентацию.

Французский вингер “Барселоны” Усман Дембеле получил новое повреждение, едва восстановившись от прежней травмы. Вчера на тренировке Дембеле получил мышечную травму, из-за которой он пропустит игру с “Сельтой” в Ла Лиге. Ожидается, что 24-летний футболист вернется после международной паузы.