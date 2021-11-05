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Заря вновь обыграла ЦСКА, Хави все ближе к возвращению в Барсу. Главные новости за 4 ноября 

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А также очередная неудача Моуриньо и дебют Конте 

Заря вновь обыграла ЦСКА, Хави все ближе к возвращению в Барсу. Главные новости за 4 ноября 

Фото: twitter.com/FCZoryaOfficial /Автор - невідомий

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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 4 ноября

Заря второй раз переиграла софийский ЦСКА

Команда Виктора Скрипника провела не самый зрелищный матч против софийского “ЦСКА” в Лиге конференций, но вновь смогла взять три очка (2:0). Два гола были забиты в конце матча. Сначала Шахаб Захеди воспользовался ошибкой игроков “ЦСКА” при вбрасывании аута, а затем на 90+5 минуте после контратаки Аллахяр забил второй мяч. У “Зари” шесть очков после четырех туров.

Рома во второй раз не смогла обыграть норвежский Буде/Глимт

В другом матче группы С “Рома” Жозе Моуриньо вновь испытала проблемы с норвежским “Буде/Глимтом”. Это было не 1:6, как в прошлой игре, но дважды “Роме” приходилось отыгрываться и второй мяч был забит только на 84-й минуте. В итоге – 2:2, “Буде/Глимт” опережает “Зарю” на два очка, “Рома” – на один.

Тоттенхэм побеждает в дебютном матче Антонио Конте

Первый матч “Тоттенхэма” с Антонио Конте во главе запомнится надолго. “Шпоры” выигрывали 3:0 у “Витесса” на 28-й минуте, но еще в первом тайме нидерландский клуб отыграл два мяча. На 59-й минуте “Тоттенхэм” остался в меньшинстве, но сумел выдержать напряжение, а в конце матча две красные карточки уже получили игроки “Витесса”. “Тоттенхэм” выиграл 3:2, но Антонио Конте признался после финального свистка, что “не любит такие безумные матчи”.

Барселона близка к назначению Хави

“Барселона” надеется до конца недели назначить Хави новым главным тренером команды. Вчера Хави встречался с руководством “Аль-Садда” и вел переговоры о расторжении своего контракта, чтобы “Барселоне” не пришлось платить сумму отступных. В субботу 41-летний тренер должен отправиться в Барселону, а на следующей недели клуб планировал провести его презентацию.

Дембеле получил очередную травму

Французский вингер “Барселоны” Усман Дембеле получил новое повреждение, едва восстановившись от прежней травмы. Вчера на тренировке Дембеле получил мышечную травму, из-за которой он пропустит игру с “Сельтой” в Ла Лиге. Ожидается, что 24-летний футболист вернется после международной паузы.

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