Победа Зари, ожидание камбэка Хави, нервы Конте, неудача Моуриньо. Главные новости за 04.11. Аудио
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Читайте такжеЗаря вновь обыграла ЦСКА, Хави все ближе к возвращению в Барсу. Главные новости за 4 ноября
"Заря" вновь обыграла "ЦСКА" из Софии в Лиге конференций, но и это не все наши новости на сегодня. В другом матче квартета страдала "Рома" Жозе Моуриньо, еще в одном поединке турнира дебютировал во главе "Тоттенхэма" Антонио Конте. Влияние Хави Эрнандеса на собственное возвращение в "Барселону", а также травма каталонского вингера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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