Победа Зари, ожидание камбэка Хави, нервы Конте, неудача Моуриньо. Главные новости за 04.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 4 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Заря" вновь обыграла "ЦСКА" из Софии в Лиге конференций, но и это не все наши новости на сегодня. В другом матче квартета страдала "Рома" Жозе Моуриньо, еще в одном поединке турнира дебютировал во главе "Тоттенхэма" Антонио Конте. Влияние Хави Эрнандеса на собственное возвращение в "Барселону", а также травма каталонского вингера. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.