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Начало работы сборной, украинский интерес Дженоа. Главные новости за 8 ноября

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А также возможная потеря Боснии и окончание контракта у бразильца Шахтера

Начало работы сборной, украинский интерес Дженоа. Главные новости за 8 ноября

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 8 ноября

Сборная Украины начала сбор

Все 25 игроков, которых раньше вызвал Александр Петраков, собрались в Киев и провели первую тренировку на НТКУ им. Банникова. Во вторник сборники потренируются на "Олимпийском" и отправятся в Одессу, где состоится товарищеский поединок с Болгарией. Главный тренер Александр Петраков также ответил на вопросы журналистов. В частности, заявил, что он с Малиновским "перевернули страницу", имея в виду прошлый конфликт. Также не отрицал возможности, что Зинченко сыграет на левом фланге вместо травмированного Миколенко.

Босния рискует потерять своего лидера

Тем временем главная звезда нашего следующего соперника – Эдин Джеко – может не сыграть в двух ближайших матчах, в частности, с Украиной. Форвард попросил замену в последнем матче "Интера" из-за повреждений. МРТ показало проблемы с задней поверхностью бедра. Он прибыл в сборную, но не тренировался, а занимался с физиотерапевтами. Матч Босния – Украина, в котором сине-желтым нужна только победа, запланирован на 16 ноября.

Итальянские СМИ приписывают Шевченко интерес к двум украинцам

Андрей Шевченко приступил к работе в должности главного тренера "Дженоа". Конечно, в Италии сразу стали гадать, кто же усилит генуэзскую команду зимой. И по версии тамошних журналистов, Шевченко будет не прочь подписать двух бывших подопечных, а именно Александра Зинченко и Виталия Миколенко. Также "Дженоа" заинтересована в услугах вингера "Челси" Кристиана Пулишича.

Шахтер попрощался с одним из своих ветеранов

Дентиньо перешел в донецкий клуб в 2011-м году. Совсем чуть-чуть не дотянул до символической цифры в 200 матчей за горняков, на его счету 29 голов, в частности, он в двух матчах забивал "Реалу". В составе "Шахтера" Дентиньо выиграл 16 трофеев. В воскресенье он еще выходил на замену в игре с "Колосом". Теперь стал свободным агентом.

Альянс прервал серию неудач

В Первой лиге доигрывали матчи 17-го тура. Альянс на фоне трех поражений подряд принимал Оболонь и одержал тяжелую победу. Команда из Липовой Долина открыла счет, но пивовары еще в первом тайме сравняли. После перерыва хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Шарая, но это не помешало им снова выйти вперед (Загинайлов). "Оболонь" снова сравняла (Мурза), но победу все же вырвал "Альянс" (Герт), который только на одно очко отстает от киевской команды. Пивовары в свою очередь на семь баллов отстают от "Кривбасса". Еще в одном матче дня "Подолье" обыграло "Волынь" 2:0.

Ньюкасл назначил нового главного тренера

Фрэнка Лампарда, Паулу Фонсеку, Люсьена Фавра и многих других сватали на должность главного тренера новоиспеченного гранда (по финансовым возможностям). Но новые боссы "Ньюкасла" сделали выбор в пользу 43-летнего Эдди Хау. Этот специалист известен тем, что вывел Борнмут в Премьер-лигу, но и вылетел вместе с ним в Чемпионшип. Собственно, с лета прошлого года он был безработным.

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