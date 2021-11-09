Травма Джеко, тренер Ньюкасл Юнайтед и Зинченко в Дженоа? Главные новости за 08.11. Аудио
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UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 8 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Сборная уже в Киеве, вчера она провела тренировку, а Петраков ответил на вопросы журналистов, но и это не все наши новости на сегодня. Возможно, в матче года, Украина – Босния, на поле не выйдет лидер соперника. Интерес Шевченко к украинским исполнителям, будущее Дентиньо, тур в Первой лиге и назначение наставника в "Ньюкасл". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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