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Федецкий: В Днепре мне остались должны более миллиона долларов

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Экс-игрок высказался о Игоре Коломойском

Федецкий: В Днепре мне остались должны более миллиона долларов

Фото - Валерий Мякотенко

Новина українською

Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к экс-президенту днепровского клуба Игорю Коломойскому.

"Сначала было все отлично, но в итоге команда стала банкротом, поэтому кошки на душе скребут. Но он был владельцем и решал судьбу клуба. В Европе решает совет директоров, а у нас президенты клубов.

Не столько обида за долги перед игроками, сколько за то, что команду можно было бы сохранить. Но в то же время без Коломойского мы не пережили бы такие эмоции, не вышли бы в финал Лиги Европы. Это воспоминания на всю жизнь и это дороже денег.

Сколько остались мне должны? Более миллиона долларов", - сказал Федецкий.

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В статье: Артем Федецкий Игорь Коломойский Днепр
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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Elektrikc (Львів)
09.11.2021 в 22:46
Виходячи з цієї суми, можна порахувати скільки Федецький заробляв і скільки мав би платити податків...
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