Федецкий: В Днепре мне остались должны более миллиона долларов

Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к экс-президенту днепровского клуба Игорю Коломойскому.

"Сначала было все отлично, но в итоге команда стала банкротом, поэтому кошки на душе скребут. Но он был владельцем и решал судьбу клуба. В Европе решает совет директоров, а у нас президенты клубов.

Не столько обида за долги перед игроками, сколько за то, что команду можно было бы сохранить. Но в то же время без Коломойского мы не пережили бы такие эмоции, не вышли бы в финал Лиги Европы. Это воспоминания на всю жизнь и это дороже денег.

Сколько остались мне должны? Более миллиона долларов", - сказал Федецкий.