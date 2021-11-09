Федецкий: В Днепре мне остались должны более миллиона долларов
Экс-игрок высказался о Игоре Коломойском
Фото - Валерий Мякотенко
Бывший футболист "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий рассказал о своем отношении к экс-президенту днепровского клуба Игорю Коломойскому.
"Сначала было все отлично, но в итоге команда стала банкротом, поэтому кошки на душе скребут. Но он был владельцем и решал судьбу клуба. В Европе решает совет директоров, а у нас президенты клубов.
Не столько обида за долги перед игроками, сколько за то, что команду можно было бы сохранить. Но в то же время без Коломойского мы не пережили бы такие эмоции, не вышли бы в финал Лиги Европы. Это воспоминания на всю жизнь и это дороже денег.
Сколько остались мне должны? Более миллиона долларов", - сказал Федецкий.
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