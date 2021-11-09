Риццоли прибыл в Украину и представлен Комитету арбитров УАФ
Лучи также остается в структуре
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Известный в прошлом итальянский арбитр Никола Риццоли
По информации Meta-ratings, итальянский функционер уже прибыл в Украину и был представлен Комитету арбитров УАФ. Риццоли с ходу принял активное участие в обсуждении насущных судейских вопросов.
Его старший по возрасту коллега и соотечественник Лучано Лучи, продливший контракт с УАФ, продолжит работу с главной организацией украинского футбола.
Напомним, что Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.
Лучи работает в Украине с 2010 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года.
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