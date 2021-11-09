Риццоли прибыл в Украину и представлен Комитету арбитров УАФ

Известный в прошлом итальянский арбитр Никола Риццоли будет отвечать за развитие системы ВАР в украинских футбольных лигах. Также в ближайшее время 50-летний специалист будет отвечать за развитие всего судейства в Украине.

По информации Meta-ratings, итальянский функционер уже прибыл в Украину и был представлен Комитету арбитров УАФ. Риццоли с ходу принял активное участие в обсуждении насущных судейских вопросов.

Его старший по возрасту коллега и соотечественник Лучано Лучи, продливший контракт с УАФ, продолжит работу с главной организацией украинского футбола.

Напомним, что Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.

Лучи работает в Украине с 2010 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года.