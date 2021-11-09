  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Риццоли прибыл в Украину и представлен Комитету арбитров УАФ
В тренде

Риццоли прибыл в Украину и представлен Комитету арбитров УАФ

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Лучи также остается в структуре

Риццоли прибыл в Украину и представлен Комитету арбитров УАФ

GETTY IMAGES

Новина українською

Известный в прошлом итальянский арбитр Никола Риццоли будет отвечать за развитие системы ВАР в украинских футбольных лигах. Также в ближайшее время 50-летний специалист будет отвечать за развитие всего судейства в Украине.

По информации Meta-ratings, итальянский функционер уже прибыл в Украину и был представлен Комитету арбитров УАФ. Риццоли с ходу принял активное участие в обсуждении насущных судейских вопросов.

Его старший по возрасту коллега и соотечественник Лучано Лучи, продливший контракт с УАФ, продолжит работу с главной организацией украинского футбола.

Напомним, что Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.

Лучи работает в Украине с 2010 года. Сначала он был помощником куратора судейского корпуса ФФУ Пьерлуиджи Коллины, а главой комитета арбитров УАФ был назначен летом 2015 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Никола Риццоли Лучано Лучи Комитет арбитров УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...