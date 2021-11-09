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Как у Коллины. СМИ назвали зарплату и обязанности Риццоли в УАФ

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Приключения итальянцев в Украине продолжаются

Как у Коллины. СМИ назвали зарплату и обязанности Риццоли в УАФ

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

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Николу Риццоли утвердят куратором судейского корпуса на заседании исполкома УАФ 17 ноября, сообщает Meta-ratings.

У него в УАФ будут такие же функции, какие были с 2010 по 2012 год у еще одного итальянца в Украине — Пьерлуиджи Коллины.

По имеющейся информации, ему предложили двухлетний контракт с пролонгацией еще на год, а зарплата будет приблизительно такой, как была у Коллины — в пределах 20 тысяч евро в месяц.

Напомним, что Комитет арбитров УАФ возглавляет еще один итальянец — Лучано Лучи, с которым на днях продлили соглашение на год.

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Напомним, что Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.

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В статье: Никола Риццоли
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Источник:
Meta Ratings

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