Как у Коллины. СМИ назвали зарплату и обязанности Риццоли в УАФ

Николу Риццоли утвердят куратором судейского корпуса на заседании исполкома УАФ 17 ноября, сообщает Meta-ratings.

У него в УАФ будут такие же функции, какие были с 2010 по 2012 год у еще одного итальянца в Украине — Пьерлуиджи Коллины.

По имеющейся информации, ему предложили двухлетний контракт с пролонгацией еще на год, а зарплата будет приблизительно такой, как была у Коллины — в пределах 20 тысяч евро в месяц.

Напомним, что Комитет арбитров УАФ возглавляет еще один итальянец — Лучано Лучи, с которым на днях продлили соглашение на год.

Напомним, что Риццоли судил матчи с 2011-го по 2017-й. Семь раз подряд признавался лучшим арбитром Италии. Работал на финале ЛЧ 2012/2013 и финале ЧМ-2014. В 2017-м был назначен управляющим судейским корпусом Серии А.