Помощник Лучи, награда для Гармаша, травмы Месси и Погба. Главные новости за 09.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

УАФ получила нового куратора арбитров, но и это не все наши новости на сегодня. "Жилстрой-1" взял первый пункт в женской Лиге чемпионов, Гармаш во второй раз кряду признан лучшим игроком месяца в УПЛ, Рамос вернулся к тренировкам, как и Месси, а Погба в рамках занятия получил повреждение. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.