Помощник Лучи, награда для Гармаша, травмы Месси и Погба. Главные новости за 09.11. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
УАФ получила нового куратора арбитров, но и это не все наши новости на сегодня. "Жилстрой-1" взял первый пункт в женской Лиге чемпионов, Гармаш во второй раз кряду признан лучшим игроком месяца в УПЛ, Рамос вернулся к тренировкам, как и Месси, а Погба в рамках занятия получил повреждение. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Не Цыганков и не Довбик. Выбран лучший гол октября VBET Лиги
- Дзаккерони: Шевченко имел смелость и рискнул
- Мудрик: Беру пример с Криштиану Роналду
- Танцуют все. Матч ДЮФЛ закончился массовой дракой, участвовали и родители игроков - ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Неймар, Мбаппе, Погба и жена Кочергина. Как звезды праздновали Хэллоуин. ФОТО
Новости по теме
- 13:11 Украинские Тематический telegram-канал о Шахтере: все главные новости и аналитика в одном месте
- 09:15 Украинские Травма Джеко, тренер Ньюкасл Юнайтед и Зинченко в Дженоа? Главные новости за 08.11. Аудио
- 06:46 Украинские Начало работы сборной, украинский интерес Дженоа. Главные новости за 8 ноября
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...