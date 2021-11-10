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Ярмоленко отправил премиальные с Евро-2020 на благотворительность

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(2 голосов)

Украинский футболист сдержал данное обещание

Ярмоленко отправил премиальные с Евро-2020 на благотворительность

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко выполнил своего обещание и отправил бонусы, полученные за выступление на чемпионате Европы-2020, на благотворительность.

"Как и обещал, заработанные на Евро-2020 бонусы направил на благотворительность.

Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделения гемофилии больницы ОХМАТДИТ медицинское оборудование", — написал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:41
Два раза уже писали, ещё напишите перед Н.Г. Ещё напишите сколько, какую частичку!?
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0
-2
ДобрийВечір (Трип’ять)
10.11.2021 в 10:48
Про чорного вже раз двадцять написали і ти скрізь щось доводив як перший раз…гімнюк ти просто.
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0
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