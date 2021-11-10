Ярмоленко отправил премиальные с Евро-2020 на благотворительность
Украинский футболист сдержал данное обещание
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко выполнил своего обещание и отправил бонусы, полученные за выступление на чемпионате Европы-2020, на благотворительность.
"Как и обещал, заработанные на Евро-2020 бонусы направил на благотворительность.
Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделения гемофилии больницы ОХМАТДИТ медицинское оборудование", — написал Ярмоленко.
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Источник:Instagram
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.11.2021 в 10:41
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ДобрийВечір (Трип’ять)
10.11.2021 в 10:48
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