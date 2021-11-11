Здоровье Джеко, желания Шевченко и Дженоа, директор Ливерпуля. Главные новости за 10.11. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 10 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Зимой "Дженоа" может пригласить не только дуэт игроков сборной Украины, но и классного специалиста в структуру клуба, но и это не все наши новости на сегодня. "Ливерпуль" теряет спортивного директора, FIFA объявляет дату и формат проведения мероприятия The Best Football Awards, а Эдин Джеко рискует не помочь своей сборной в решающем поединке против Украины. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.