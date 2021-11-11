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Ярмоленко – о благотворительности: Могу заверить, что многие игроки сборной помогают

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Футболист объяснил свое решение

Ярмоленко – о благотворительности: Могу заверить, что многие игроки сборной помогают

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о том, как принял решение отдать призовые за Евро-2020 на благотворительность.

"Расскажу все с самого начала, как эта мысль пришла ко мне. Перед чемпионатом Европы меня преследовали травмы. Я ходил в церковь. Я сказал сам себе, что отдам все заработанные за турнир деньги на благотворительность. Я сообщил об этом публично. Некоторые люди скажут, что такие вещи нужно делать тихо, некоторые говорят, что, наоборот, нужно подавать пример другим людям, спортсменам. Поэтому я публично передал документы на оборудование, которое уже закуплено и будет установлено в больнице.

Болельщики пишут в Интернете, что футболисты зарабатывают деньги, думают только о себе и никому не помогают, только ездят на дорогих авто и посещают дорогие рестораны. Я могу вас заверить, что почти все футболисты сборной занимаются помощью. Кто-то это делает тихо, кто-то публично.

Собственным примером я хотел показать, что все мы - люди и должны помогать друг другу. Моя жена была только за, к этой акции присоединился и мой друг Вадим Шаблий. Хочу, чтобы это стало примером, а мы все были немного добрее и помогали друг другу", - сказал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Источник:
УАФ

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