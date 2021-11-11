На стадионе Черноморец в Одессе произошел небольшой пожар

В бизнес-центре на стадионе "Черноморец" произошел небольшой пожар.

Как сообщает ресурс "Думская" со ссылкой на информацию от ГЧСЧС, из-за короткого замыкания в офисном кулере там вспыхнуло имущество на площади два квадратных метра.

Отмечается, что возгорание ликвидировали при помощи огнетушителей до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, на стадионе "Черноморец" сборная Украины сыграет товарищеский матч с Болгарией. Начало - в 19:30.

Фото: dumskaya.net