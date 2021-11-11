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На стадионе Черноморец в Одессе произошел небольшой пожар

Общие новости
(4 голосов)

Сегодня на арене сборная Украины примет команду Болгарии

На стадионе Черноморец в Одессе произошел небольшой пожар

Фото: dumskaya.net

Новина українською

В бизнес-центре на стадионе "Черноморец" произошел небольшой пожар.

Как сообщает ресурс "Думская" со ссылкой на информацию от ГЧСЧС, из-за короткого замыкания в офисном кулере там вспыхнуло имущество на площади два квадратных метра.

Отмечается, что возгорание ликвидировали при помощи огнетушителей до прибытия пожарных. Никто не пострадал.

Напомним, что сегодня, 11 ноября, на стадионе "Черноморец" сборная Украины сыграет товарищеский матч с Болгарией. Начало - в 19:30.

На стадионе Черноморец в Одессе произошел небольшой пожар - изображение 1На стадионе Черноморец в Одессе произошел небольшой пожар - изображение 2На стадионе Черноморец в Одессе произошел небольшой пожар - изображение 3
Фото: dumskaya.net
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В статье: Стадион "Черноморец"
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Источник:
dumskaya.net

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Комментарии (9)
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Цап-царап (Харків)
11.11.2021 в 17:15
Админы - это вы считаете как раз тот ресурс, который следует копипастить?.. Или на сайте нецензурные слова уже норма...
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 15:50
Одеса останнім часом - місто постійних пожеж із жертвами. А ватнику Труханову хоч би що.
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Виктор 2209 (Мехико)
11.11.2021 в 15:18
Хлопцы жарят мяско))
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Запорізьке Торпедо (zp)
11.11.2021 в 15:15
хорошо что не прозвучал небольшой хлопок (с)
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 15:07
Белогубко пiдпалив, зараза !
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
11.11.2021 в 15:51
Він хотів Ротаня засмажити...)
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0
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alex.belogubko (одесса)
11.11.2021 в 14:56
где купили справки о вирусе --на привозе
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+1
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Динамiт (Василькiв)
11.11.2021 в 15:11
Ти обiцяв камiнг аут зробити, якщо молодiжка наша виграе в македонцiв ! Чекаемо !
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ДВ (Одесса)
11.11.2021 в 16:07
Кваша , та не виграли жеш , так що каминг аут з тебе
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