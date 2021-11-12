  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ничья Украины с Болгарией, Джеррард вернулся в АПЛ, Бразилия вышла на ЧМ. Главные новости за 11 ноября 
В тренде

Ничья Украины с Болгарией, Джеррард вернулся в АПЛ, Бразилия вышла на ЧМ. Главные новости за 11 ноября 

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

А также скромный результат молодежки и неудача Португалии 

Ничья Украины с Болгарией, Джеррард вернулся в АПЛ, Бразилия вышла на ЧМ. Главные новости за 11 ноября 

Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 11 ноября

Сборная Украины сыграла вничью с Болгарией

Команда Александра Петракова владела преимуществом в товарищеском матче против Болгарии (по ударам – 36:4), но вынуждена довольствоваться только ничьей. Украина пропустила первой после сумбура у своих ворот, и смогла отыграться только после перерыва – очень красивый удар получился у Степаненко. “Если будем так играть с Боснией и Герцеговиной, то попадем на чемпионат мира”, – сказал после матча Петраков.

Украина U-21 поделила очки с Северной Македонией

Ничейным результатом 1:1 закончился и матч молодежной сборной Украины U-21 с Северной Македонией. Команда Ротаня, в отличие от первой сборной, побеждала в счете. В конце первой половины игры гол забил Сирота, замкнув подачу со стандарта Мудрика. Но после перерыва хозяева отыгрались после ошибки украинцев у своих ворот. В итоге – 1:1. Следующий матч Украина сыграет с Сербией во вторник, 16 ноября.

Испания опередила Швецию, Германия забила девять голов

Вчера состоялось десять матчей отбора к ЧМ-2022 в европейской зоне. Сменился лидер в группе B. Швеция неожиданно уступила Грузии (0:2), и подарком воспользовался Испания, минимально переигравшая Грецию (1:0). Команда Луиса Энрике опережает шведов на одно очко. В других матчах Португалия с Криштиану Роналду не смогла обыграть Ирландию (0:0), Германия забила девять голов Лихтенштейну (9:0), а Хорватия семь – Мальте (7:1).

Бразилия вышла на Чемпионат мира

Сборная Бразилии досрочно оформила путевку в Катар, обыграв в ночь с четверга на пятницу сборную Колумбии (1:0). Единственный гол забил Лукас Пакета. В 12 матчах Бразилия взяла 34 очка из 36 возможных. Команда Тите с большим отрывом лидирует в отборе зоны КОНМЕБОЛ. Второе место занимает Аргентина, которая завтра сыграет с Уругваем, Эквадор – третий.

Стивен Джеррард стал главным тренером Астон Виллы

Легендарный экс-футболист “Ливерпуля” Стивен Джеррард назначен главным тренером “Астон Виллы”. Бирмингемский клуб заплатил бывшему клубу Джеррарда шотландскому “Рейнджерсу” компенсацию в 4.5 млн фунтов. 41-летний специалист проработал в “Рейнджерсе” три года, один раз выиграв чемпионат. Контракт с “Виллой” подписан на три с половиной сезона. Джеррард заменил уволенного ранее Дина Смита. Его дебют состоится 20 ноября в матче против “Брайтона”.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...